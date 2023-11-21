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Політика

ЗСУ на лівому березі: втрати сил РФ. Чому приїхали Пісторіус і Остін? Річниця Майдану

  • «Немає зброї, яка могла б стати чарівною паличкою» – це цитата глави Пентагону Ллойда Остіна, який прибув до Києва з неанонсованим візитом. Він оголосив про ще один пакет військової допомоги та сказав: США очікують, що «Україна продовжуватиме витісняти сили РФ зі своєї території і взимку. Про що свідчить цей візит? Чи вистачить американської зброї для зимового наступу ЗСУ?

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:

  • ЗСУ контролюють десять квадратних кілометрів території на лівобережжі, кажуть аналітики fмериканського Інституту вивчення війни. Днями президент України Володимир Зеленський вперше заявив про присутність ЗСУ на окупованому Лівобережжі Дніпра. А про великі втрати російських військ на лівому березі кажуть у розвідці Естонії. Що відомо про просування українських сил на цій ділянці? Яка ситуація на Херсонщині загалом?
  • Під Львівською політехнікою напередодні мітингували захисники Ірини Фаріон. Однопартійці та колеги по кафедрі виступили проти її звільнення. Дискусія про мову у суспільстві триває. Чи визначає мова національність? Яка мова в Україні потребує захисту? Та чи захищені в країні нацменшини? Запитаємо у мовного омбудсмена.
  • «Перевізники будуть позиватися до суду через блокування вантажівок на польсько-українському кордоні», – повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників. «Передкризовою» назвав ситуацію торговий представник України Тарас Качка, адже страйк може вплинути на важливі поставки енергоресурсів для України. Чи вдасться знайти компроміс з протестувальниками? Яких збитків заблокований кордон завдав українським перевізникам?

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