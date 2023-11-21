ЗСУ на лівому березі: втрати сил РФ. Чому приїхали Пісторіус і Остін? Річниця Майдану

«Наш Майдан не завершено, його поставлено на паузу» – активіст Євромайдану з Донецька

Про життя до Майдану, причини долучитися до Революції гідності, службу в ЗСУ та плани після повернення в рідне місто Станіслав Федорчук розповів Донбас.Реалії