Бої за Табаївку: чим загрожує можливе захоплення села Росією?

У ніч проти 28 січня проєкт DeepState повідомив, що армія Росії змогла просунутися на схід від Табаївки Харківської області і намагається прорватися на захід – у бік Піщанівки.

Аналітики додали, що перед ОТУ «Лиман» стоїть вибір: чи ризикувати «стерти» резерви та повернути позиції, чи закріпитись на нових рубежах.

Вже через добу DeepState повідомив, що агресору не дали закріпитися у Табаївці – село таким чином перейшло у «сіру зону».

Аналітики також пояснили свій скепсис щодо оборони села: воно розташоване у низині між двома хребтами та наповнене болотом. Не контролюючи висоти довкола, утриматись у селі надзвичайно важко.

29 січня в ефірі Радіо Свобода начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо підтвердив, що росіяни не взяли Табаївку і там точаться бої. Він додав, що агресор 10 разів безуспішно атакував на цьому напрямку минулої доби.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

До великого вторгнення Росії у Табаївці жили 34 людини. Село розташоване на північ від Крохмального, яке агресор захопив тиждень тому, – і на східному березі річки Оскіл, який, за оцінками українських та західних аналітиків, Росія має намір знову окупувати.

Головні питання випуску:

Чому Росія рветься вперед у Табаївці – і як її атакам допомогло захоплення Крохмального південніше?

Чому ЗСУ вирішили тримати село, попри невдалі умови для оборони?

І що дасть Кремлю можливе захоплення села?