Російська мова на каналі «Дом» – це про доступність та безпеку

(Рубрика «Точка зору»)

Дмитро Сіманський

Мова чи люди?

У моєму бізнесі, комунікації, є залізне правило: хочеш, щоб тебе зрозуміли – говори зрозумілою мовою. Адже люди (особливо, коли ваша аудиторія велика) не будуть докладати зусиль для перекладу, розшифрування тих сигналів, які одразу, легко і просто не потрапляють до їхньої свідомості.

Ця нескладна думка, однак, непідвладна деяким ура-патріотам. Часто ці люди плутають українське за формою з українським за змістом. Або – не плутають, а навмисне шкодять, політиканствують. Саме шкідництвом я вважаю намагання змусити говорити українською мовою телеканал «Дом», канал який створений, щоб бути містком з нашими людьми, з українцями в окупації, з українцями, розсіяними по всьому світу, з мільйонами інших людей, які спілкуються змалечку російською мовою.

Я щасливий, що довкола мене у Києві щодня більше лунає нашої мови, вважаю дуже правильним державний захист і суспільну підтримку української. Але так само я задоволений, що можу щотижня говорити до моїх земляків, кримчан, російською. І дуже добре, що саме російською мовою в моїй програмі «На самом деле: Крым» говорять з мешканцями окупованих росіянами наших територій українські найвищі посадовці, політики, міністри, посли і експерти. Говорять, бо дуже хочуть, щоб їх ПОЧУЛИ.

Століття російської окупації, Голодомор і винищення української еліти не минулися даремно – не всі українці говорять українською мовою

Так, деяким прихильникам деяких учорашніх політиків складно збагнути, що багато українців слухали (і співають) колискові російською, а не українською мовою. Століття російської окупації, Голодомор і винищення української еліти не минулися даремно – не всі українці говорять українською мовою. Але всі ми – українці, всі ми разом будуємо модерну українську націю. І щира відверта комунікація, суспільна дискусія, наведення мостів і співпраця надзвичайно для цього важливі.

І ще, мабуть, багатьом супер-українцям зараз просто важко собі уявити, що є в нас місця, де говорити українською мовою небезпечно, а дивитися телепрограми чи слухати радіо солов’їною – підстава потрапити в катівні російських спецслужб чи на «на підвал» до бандитів «ДНР-ЛНР». Так, я кажу про окупований Крим і Донбас. Мешканці тих територій щиро вдячні журналістам нашого каналу – ми щодня отримуємо звідти слова подяки і підтримки.

Тому ми будемо працювати далі, зшивати розірвану окупантом тканину українського народу. Працювати, говорячи до наших людей російською мовою. Тому, що це – до людей.

Дмитро Сіманський – українець, кримчанин, медіа-консультант, ведучий телеканалу «Дом»

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода