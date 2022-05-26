«Я приїхав показати свою солідарність із Україною» ‒ професор трансплантології зі США Роберт Монтгомері

ЛЬВІВ ‒ Відомий американський лікар-хірург Роберт Монтгомері приїхав у Львів, щоб поділитися своїми професійними навиками з львівськими трансплантологами і у такий спосіб допомогти Україні у важкий час війни, солідаризуватися з українцями.

Роберт Монтгомері ‒ директор Інституту трансплантації Лангоне Нью-Йоркського університету. Його особиста історія вражає.

Протягом двох днів перебування у Львові Роберт Монтгомері був присутній на трьох операціях із пересадки органів, які проводили львівські лікарі. 52-річна мама віддала нирку 30-річному синові. Він на гемодіалізі жив останні 6 місяців. І завдяки трансплантації зможе повернутись до повноцінного життя.

Іншу операцію з пересадки провели 43-річній жительці Донеччини, чиї нирки перестали працювати торік і вона перебувала також на гемодіалізі. Від березня жінка чекала на пересадку органів.

Шанс на повноцінне життя має і 40-річний чоловік з Тернопільської області. Бо п’ять років перебував на гемодіалізі

Медики Центру трансплантології Першого медичного об’єднання Львова операції з пересадки нирок роблять не вперше, але вперше їх консультував і разом з ними оперував відомий у світі трансплантолог зі США Роберт Монтгомері.

Найкрутіший трансплантолог у світі два дні передавав нам знання

«Ми оперуємо з топами світової трансплантології. Коли нам подзвонив Роберт Монтгомері, що він хоче допомогти, приїхати, ми сказали, що ласкаво просимо. Це честь і величезний досвід. Найкрутіший трансплантолог у світі два дні передавав нам знання», ‒ каже лікар-трансплантолог Максим Овечко.

Лікар чотири роки живе з «новим» серцем

62-річний Роберт Монтгомері ‒ доктор філософії, професор хірургії, керує Інститутом трансплантації в медичному центрі Лангоне Нью-Йоркського університету. Ім’я Роберта Монтгомері внесено до Книги рекордів Гіннеса за унікальні операції, а це були десять перехресних пересадок нирок від живих донорів одночасно. Тобто, подружжя з несумісними типами крові чи тканин обмінювалися органами з іншою парою, де хтось потребував пересадки.

Лікар майже тридцять років займається трансплантацією, продовжив життя, подарував шанс на повноцінне життя сотням людей. За свою лікарську практику провів близько 2000 трансплантацій і запровадив лапароскопічний метод видалення нирки у живого донора. Такий досвід став поширеним у медицині. Роберт Монтгомері вже чотири роки живе з донорським серцем і говорить про те, що почувається дуже добре, отримав можливість жити довше і рятувати інших.

У 2018 році мені зробили пересадку серця

«У 2018 році мені зробили пересадку серця, бо я страждав від серцевого захворювання, генетичного. Через яке втратив батька у молодому віці. Мені дуже пощастило, що я зміг отримати донорське серце, бо слід пам’ятати, що більше половини людей, які чекають на трансплантацію, не мають такої можливості через брак органів», ‒ зауважив лікар.

Коли Роберт Монтгомері був у критичному стані, сім разів зупинялось його серце, він розумів, що вмирає, думав про те, щоб його врятувати, пересадити йому серце, має померти інша людина. «Чому я повинен чекати, щоб хтось помер?», крутилось у голові медика. І йому прийшла ідея спробувати пересаджувати органи генномодифікованих тварин. Вперше у світі минулого року Роберт Монтгомері керував операцією з пересадки нирки людині від свині. Орган генетично модифікованої свині пересадили людині, якій уже констатували смерть мозку. Тому родина і погодилась на такий медичний експеримент перш аніж рідну особу відключили від апарату життєзабезпечення. Організм людини не відторгав нирку свині протягом 54 годин, бо саме стільки організм пацієнта був на апаратній підтримці. Нирка тварини працювала в людському організмі і це був великий успіх у медицині.

Це зовсім новий етап у трансплантації

«Ми витягли нирку на свинофермі, доставили у наш центр для дуже ретельної перевірки щодо патогенів, інфекцій, які потенційно могли б передаватися від свині до людини. Нирка чи серце свині можуть бути в організмі людини. Деякі з наших співробітників зробили пересадку серця від свині до людини і два місяці воно працювало. Думаю, що у майбутньому побачимо багато інших таких проведених трансплантацій, які будуть більш успішними. Це зовсім новий етап у трансплантації і, сподіваюсь, ми вирішимо жахливий дефіцит органів для операцій. Бо потреба номер один у трансплантації – це доступність донорів», ‒ говорить лікар.

Разом із Україною у важкий час

Попри зайнятість Роберт Монтгомері знайшов час приїхати в Україну, щоб бодай у такий спосіб підтримати українців, які переживають жахливу війну у країні.

Українці мужньо протистоять дуже жорстокому, неспровокованому нападу на Україну

«Я приїхав в Україну, щоб показати свою солідарність із українцями. Бо українці неймовірно мужньо, хоробро протистоять дуже жорстокому, неспровокованому нападу на Україну. Я ‒ хірург і повинен допомогти, де я можу, з трансплантацією. Тому приїхав у Львів із групою лікарів. Важливо обмінюватися ідеями, навиками. Україна справді заслуговує і потребує помічників уже зараз. Для нас велика честь і радість допомогти, як тільки можемо, зокрема у трансплантації, тому що це те, що ми знаємо і розуміємо», ‒ наголосив американський трансплантолог.

Роберт Монтгомері сподівається, що співпраця буде корисною і тривалою. Лікар-хірург Центру трансплантації у Львові Андрій Крупач розповів, що попри війну у країні, питання трансплантології є важливим. Бо для сотень людей пересадка органу означає продовження життя.

Приїзд Роберта Монтгомері ‒ це символ підтримки народу і лікарні

«Це надзвичайно важливий приїзд Роберта Монтгомері, бо він ‒ величезна особистість і професіонал, який зробив революцію у трансплантології у світі. Приїзд Роберта Монтгомері ‒ це символ підтримки народу і лікарні. Ми змогли перейняти його досвід, почути щось нове, послухали лекцію і разом оперували. Це дало поштовх до роботи і для розвитку себе, як лікаря», ‒ говорить Андрій Крупач.

Роберт Монтгомері приїхав у Львів нічого не сказавши своїм рідним, щоб вони не хвилювались, з огляду на його здоров’я і ситуацію в Україні. Але пообіцяв знову повернутись, щоб передавати навики українським медикам.