Трьох українських військових поранено за добу на Донбасі – штаб

Штаб Операції об’єднаних сил повідомляє про три обстріли українських позицій у зоні конфлікту на Донбасі – поблизу населених пунктів Новотошківське, Кримське та Південне на Луганщині. Це дані зведення за добу станом на 18:00 18 травня.

За даними штабу, троє українських військових зазнали поранень.

Вранці угруповання «ДНР» заявило про 5 обстрілів їхніх позицій за минулу добу – зокрема, йдеться про окраїни Донецька, село Крута Балка під Ясинуватою та Саханка на півдні області. Вечірніх зведень вони наразі не публікували. Натомість в угрупованні «ЛНР» вранці звинувачували українську сторону у шістьох обстрілах їхніх позицій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.