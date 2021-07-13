13 липня – що очікувати в цей день і що було в історії

Які події очікуються?
- У Києві відбудеться підписання меморандуму щодо стратегічного партнерства між Європейським союзом і Україною у сфері критичної сировини та батарей. В конференції на цю тему візьмуть участь прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та віцепрезидент Єврокомісії Марош Шевчович.
- Верховна Рада проведе позачергове засідання для розгляду проєктів закону про реформування підприємств оборонно-промислового комплексу, криміналізації контрабанди, регулювання обігу медичного канабісу та інших.
- Розпочне роботу форум «Україна 30. Гуманітарна політика».
Цей день в історії
- У 1894 році в місті Одесі народився письменник і драматург Ісаак Бабель (Бобель).
- У 1930 році в Монтевідео (Уругвай) відкрився перший в історії чемпіонат світу з футболу.
- У 1938 році народився український композитор, музикознавець Мирослав Скорик.
- У 1942 році під час ліквідаційної операції СС розстріляли мешканців єврейського гетто в місті Рівному.
- У 1985 році на змаганнях у Парижі радянський легкоатлет з України Сергій Бубка вперше подолав висоту 6 метрів у стрибках з жердиною.
- У 1985 році в Лондоні на стадіоні «Вемблі» розпочався міжнародний благодійний музичний фестиваль Live Aid.
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