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Політика

13 липня – що очікувати в цей день і що було в історії

13 липня 1938 року народився український композитор, музикознавець Мирослав Скорик

Які події очікуються?

  • У Києві відбудеться підписання меморандуму щодо стратегічного партнерства між Європейським союзом і Україною у сфері критичної сировини та батарей. В конференції на цю тему візьмуть участь прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та віцепрезидент Єврокомісії Марош Шевчович.
  • Верховна Рада проведе позачергове засідання для розгляду проєктів закону про реформування підприємств оборонно-промислового комплексу, криміналізації контрабанди, регулювання обігу медичного канабісу та інших.
  • Розпочне роботу форум «Україна 30. Гуманітарна політика».

Цей день в історії

  • У 1894 році в місті Одесі народився письменник і драматург Ісаак Бабель (Бобель).
  • У 1930 році в Монтевідео (Уругвай) відкрився перший в історії чемпіонат світу з футболу.
  • У 1938 році народився український композитор, музикознавець Мирослав Скорик.
  • У 1942 році під час ліквідаційної операції СС розстріляли мешканців єврейського гетто в місті Рівному.
  • У 1985 році на змаганнях у Парижі радянський легкоатлет з України Сергій Бубка вперше подолав висоту 6 метрів у стрибках з жердиною.
  • У 1985 році в Лондоні на стадіоні «Вемблі» розпочався міжнародний благодійний музичний фестиваль Live Aid.
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