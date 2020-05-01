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Как сделать Мариуполь привлекательным для туристов? Можно перенять мировой опыт и устраивать для путешественников необычные экскурсии. Если вы уже изучили весь город с помощью мини-скульптур Нильсона, то не расстраивайтесь. После карантина у вас появится новая квест-прогулка по Мариуполю. Ведь приазовский город планируют украсить еще шестью мини-фигурками.

Раньше жителей и гостей Мариуполя в путешествие по городу приглашали шесть мини-скульптур архитектора Виктора Нильсена. Пешеходный маршрут длился – от железнодорожного вокзала до исторического центра города. Теперь город у Азовского моря украсят скульптуры не исторических личностей, а посвященные символам и легендам Мариуполя.

Пеликанов встретить в городе практически невозможно, если это только не питомцы зоопарка, которые изредка улетают с территории. До войны на востоке Украины пеликаны гнездовались в национальном парке «Меотида», но его часть теперь оккупирована. Теперь же в Мариуполе появится свой маленький Пеликан – одна из 6 новых туристических статуэток. Интересно, что именно эта птица была изображена на первом гербе и флаге Мариупольской земской управы.

Мамонтов в мариупольской геральдике не было, а вот по земле Приазовья ходили их потомки – южные слоны. Уже скоро можно будет в городе сделать селфи с «маленьким южным слоненком», которые восхищается бабочкой.

А вот «Домаха» Мариуполю уж точно не чужая. Здесь и улица Домаха, и озеро Домаха, и даже древний город Домаха тоже есть. В описаниях территории Азовской губернии 1775-1797 голов можно найти повторяющуюся фразу о «развалинах прежде бывшего города Домахи», из остатков которой на побережье Кальмиуса можно строить новый город. А в 16 столетии центром Кальмиусской паланки Запорожской сечи была крепость казаков Домаха. По легенде, жена коменданта крепости, была «бой-бабой» – женщина с властным характером, которая распоряжалась гарнизоном больше, чем ее муж. Вот правда в статуэтки от такого образа отошли, изобразив Домаху настоящей интеллектуалкой, а не насупившийся бабой с тарелкой вареников.

Статуэтка кузнеца – снова историческая отсылка. На карте Мариуполя 1910 есть улица Кузнецкая, которая охватывала полукольцом Базарную площадь с восточной стороны. Скорее всего, именно местные мастера подковывали лошадей крестьян, которые съезжались на базар.

Еще два новых «жителя» Мариуполя – осетр и корабль. Тут все просто. Город на море и вечно в движении – поэтому и корабль на волне, а осетр – как символ богатой фауны Азовского моря. Интересно, на границе двух веков, ХIХ и ХХ в Мариуполе рядом с Базарной площадью действовала и Рыбная.

Мини-туристический фигурки – это «изюминка» не только Мариуполя. Во всем мире эти маленькие статуэтки привлекают туристов: кто-то ищет их, чтобы сделать просто селфи, кто-то участвует в квестах для путешественников, а кто-то загадывает желания. К примеру, на улицах польского Вроцлава уже более 400 маленьких гномов разных профессий – от трубочистов до программистов.

А маленькие статуэтки, в исполнении Исаака Кордала, теперь радуют жителей и гостей Лондона, Милана, Берлина, Амстердама, Брюсселя и Барселоны.

В Украине первые мини-фигурки появились в Ужгороде. Сейчас их уже более 40. К примеру, на Набережной Независимости вас ждет святой Николайчик. Слева от него – «Карпатия», первый пароход, который пришел на помощь, услышав сигнал тревоги на Титанике в 1912 году. Кстати, на время карантина, ужгородские мини-фигурки одели маски, ну раз социальную дистанцию нарушают, то пусть хоть как-то будут защищены от коронавируса.

В начале апреля к туристическому флешмобу подключилась и Полтава. На улице Соборности ищите Энея. В Мукачево установлена кульптура карпатского кельта-кузнеца, фигурка венгерского композитора Бела Бартока разместилась в Виноградове на Закарпатье, в Одессе – на углу улицы Дерибасовской – выглядывает путешественников солдат Швейк, а в Киеве создали целый проект «Шукай».

Это история Киева в 25 бронзовых статуэтках: киевская котлета, варенье и торт, Золотые ворота и вертолет Сикорского.

В Мариуполе на 12 статуэх (6 новых и 6 запланированных) останавливаться не собираются. При этом организаторы отмечают, что будут советоваться с жителями города и про размещение статуэток и про тех, кого или что вообще изображать. А с чем у вас ассоциируется Мариуполь?