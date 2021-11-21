У Дніпрі вшанували пам'ять Небесної сотні

У Дніпрі, на Алеї героїв, відбулося громадське зібрання, присвячене Дню Гідності та Свободи. Учасники заходу – активісти дніпровського Майдану – вшанували пам'ять Небесної сотні й згадали про події 8-річної давнини.

Вони запалили вогонь у символічній діжці, схожій на ту, які допомагали зігрітися учасникам столичного Майдану взимку 2013-14 років, і створили імпровізовану барикаду з мішків, шин, «коктейлів Молотова», касок.

Пролунав гімн України. Активісти Євромайдану згадували пережите, читали вірші, присвячені Революції гідності.

«Сьогодні день, який єднає українців. Нас зібралося не так багато, але це люди, які знають, що таке гідність і свобода. Без гідності не буде волі, не буде свободи, а свобода не потрібна, якщо в тебе немає гідності», – сказав учасник акції Василь Чабанов.

Учасниця дніпровського Майдану Лана Іванченко розповіла Радіо Свобода, що почала ходити на щоденні акції євромайданівців у Дніпрі після 25-го листопада 2013 року, коли «тітушки» побили протестувальників. Майдан і люди, яких вона на ньому зустріла, допомогли змінитися самій, каже вона.

«З 26-го числа я почала ходити на Майдан, як на роботу, щодня летіла птахом. Майдан змінив мене саму: я прийшла сюди, на Майдан, з російською мовою спілкування, а потім, після зауваження одного «рухівця», стала говорити українською. Я почала читати багато літератури про Україну, про ті історичні події, які раніше замовчувалися. Тут я почула вперше пісні УПА, тепер я знаю їх і передаю онукам. Я побачила на Майдані щирих, нормальних людей, які хотіли для України європейського вектору розвитку. Дуже страшно було після 16 січня, коли були ухвалені «драконівські» закони, які забороняли збиратися, але я прийшла на Майдан. Ми тоді зібралися– хто в масках, хто в капелюхах, хто в каструлях, ми мали показати спротив», – розповіла Радіо Свобода Лана Іванченко.

Пам'ять загиблих майданівців і українських військових вшанували хвилиною мовчання. До пам’ятного знаку-хреста поклали квіти.