Український конгресовий комітет надіслав партіям США свої пропозиції з підтримки України: про що в них йдеться

Український конгресовий комітет Америки – організація, що представляє інтереси української громади в США, – надіслав звернення до національних комітетів Демократичної та Республіканської партій США. У листі виклали ключові позиції щодо підтримки України, сподіваючись, що в партіях звернуть на це увагу напередодні виборів цього року. На додачу до вже існуючої двопартійної підтримки, в УКК звертають увагу партій на деякі пункти, які можуть бути посилені.

Ми хочемо бачити ще сильніше військове партнерство та більше військового обладнання – не тільки «Джавеліни», треба говорити також і про Чорне море та повітряні сили



«По-перше, ми хочемо бачити ще сильніше військове партнерство та більше військового обладнання – не тільки «Джавеліни», треба говорити також і про Чорне море та повітряні сили. По-друге, важливо не тільки зберегти санкції проти Російської Федерації, а зробити їх ще жорсткішими», – розповів Голосу Америки президент Українського конгресового комітету Андрій Футей.

«Також ми знаємо, наскільки багато грошей вливає наш ворог в масмедіа та засоби комунікації. Важливо, щоб Америка підсилила свою спроможність боротись з російською дезінформацією, яка постійно виявляється не лише в Сполучених Штатах, а й у всіх демократичних країнах», – додав він.

Серед інших позицій у листі УКК наголошує на важливості підтримання вже чинної політики обох партій США. Зокрема, це підтримка територіальної цілісності України, заперечення будь-яких форм визнання російської влади в окупованому Криму, продовження політики «відкритих дверей» щодо членства України в НАТО та замороження активів і відмова у візах російським посадовцям, що причетні до корупційних та незаконних дій.

«Палата представників зараз є в руках однієї партії, Сенат – в руках іншої. Наша громада тримає зв’язки з обома сторонами. Не знати, хто завтра буде сенатором, конгресменом чи президентом. Може бути та сама людина, може бути інша. Тому для нас зберігати цю двопартійну підтримку дуже важливо», – наголосив Андрій Футей.