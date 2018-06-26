Що думає про реформи в Україні один із головних союзників Києва в ЄС

Голова МЗС Литви Лінас Лінкявічус визнає: хотілося б, щоб реформи в Україні були швидшими, проте не бачить підстав стверджувати, що їх немає зовсім. Дипломат звертає увагу на те, що Україна перебуває в умовах війни і чимало її ресурсів йде саме на оборону своєї території.

Міністр закордонних справ Литви та відомий лобіст інтересів України в Євросоюзі Лінас Лінкявічус, спілкуючись із кореспондентами Радіо Свобода в Брюсселі, прокоментував процес реформування державних структур України.

Близько 5 мільярдів доларів вони витрачають щороку через війну, вони у військовій ситуації

«Багато об’єктивних причин, вибори наближаються, але хочу нагадати: близько 5 мільярдів доларів вони витрачають щороку через війну, вони у військовій ситуації, тож про це теж треба завжди пам’ятати. Ніхто не применшує планку вимог, мова не про це, але я закликаю і це розуміти. Кроки робляться – якраз під час мого прибуття Верховна Рада голосувала по антикорупційному суду. Це довгоочікуване питання, тому кроки здійснюються», – зазначає Лінкявічус.

У бюджеті 2018 року на фінансування Міністерства оборони передбачено 86,6 мільярда гривень, 250 мільйонів – для Нацгвардії і понад 126 мільйонів – для Нацполіції на заходи, спрямовані на підвищення безпеки та обороноздатності держави.

Дипломат визнав, що хотів би, аби українські реформи відбувалися швидше, але вбачає частину відповідальності за це на європейських партнерах Києва.

Спостерігати і говорити, що не все гаразд, було б надто безвідповідально

«Ми повинні зробити все, щоб допомога Україні була умовною, виходячи з їхніх реформ, із результатів – але щоб вона була. Спостерігати і говорити, що там ще не все гаразд, було б надто безвідповідально, я б сказав. Оскільки ми дійсно маємо бути небайдужі і більш проактивно допомагати цій країні», – вважає політичний діяч.

Лінкявічус наголосив, що допомога не повинна обмежуватися лише грошима – також важливий контроль за прозорістю.

Читайте також: «Проведення світового чемпіонату в Росії – це дурна ідея» – Лінкявічус»

«Те, що ми зараз робимо – це навіть не питання про додаткові кошти, оскільки є дуже багато ресурсів, які не засвоюються через дуже обмежені можливості. Отже, нам треба паралельно створювати ці можливості. Зробити все можливе за нашої участі, щоб процес був транспарентним і, бажано, взагалі без корупції. Тоді це була б умова додаткових засобів для того, щоб вони виконували реформи. Ми думаємо, що це можливо зробити, але, звичайно, саме по собі це не буде робитись, без зусиль», – додав він.