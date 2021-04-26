Як це служити в американській поліції: розповідь українки Ольги Орлової

Понад 20% із семисот тисяч американських поліцейських різних рівнів у США– жінки. Одна з них – українка Ольга Орлова. «Голос Америки» розпитав Ольгу про те, як вона потрапила в американську поліцію і як їй служиться.

У штаті Колорадо вже кілька місяців, як служить українка Ольга Орлова. Вона народилася у Славутичі, планувала служити в новій українській поліції, однак доля змінила її плани.

Що було найважчим під час навчання подолати в американській поліцейській академії?

Чому місцеві правоохоронці не беруть хабарі і не роблять ніяких поступок порушникам закону?

Про це Ольгу Орлову для «Голосу Америки» розповіла Світлана Пристинська.

Недільного ранку американська поліцейська, службовиця Департаменту шерифа округу Арапахо, Ольга Орлова відпрацьовує навички стрільби.

Вміння влучно стріляти – один із найважливіших елементів підготовки американських поліцейських.

Під час навчання в академії, кожен з майбутніх правоохоронців вистрілює понад 1000 куль.

Орлова емігрувала до США чотири роки тому

«Я сама з міста Славутич, яке знаходиться під Києвом. У Києві я навчалася у міжрегіональній академії МАУП. Мріяла бути політиком», – розповідає Ольга Орлова.

Бажання бути політиком замінило бажання стати поліцейською. Коли в Україні розпочався набір до нової поліції, Ольга відразу подала заявку.

«Я пройшла цей відбір і готова була розпочати, але потім я виграла в лотерею green card», – ділиться вона.

Тендітна Ольга ламає стереотипи про те, як має виглядати поліцейський. Фізична форма, каже Ольга, хоч і має значення, але не головне у роботі американських правоохоронців.

«Це не дуже важливо через те, що бути поліцейським більше означає бути психологом», – каже вона.

Кожен день служби не схожий на інший, розповідає Ольга. День може початись із зняття відбитків пальців, а далі арешт злочинця, тюремний огляд, патрулювання вулиць та судові слухання.

«Наша сфера діяльності дуже багатогранна. В академії нас навчають усьому. Твої обов’язки залежать від того, куди тебе відправлять працювати», – каже Ольга.

Найважчим для Ольги було саме навчання в Академії, яке тривало 4 місяці.

«Відверто кажучи, це дуже важкий процес. Потрібно пройти декілька етапів відбору. Потрібно пройти поліграф. Тобто детектор брехні. Потім це декілька етапів тестувань з психологами. Вони намагаються з’ясувати, чи особа психічно стабільна, чи може працювати з людьми. Я вам скажу, що це не дуже приємний процес. Після цього починається навчання в академії. Для мене було більш важче морально, ніж фізично, хоча фізично теж нелегко», – розповідає Ольга.

«Самий важкий момент був, коли маєш заповнювати документи на свої похорони. В цей момент ти розумієш, що кожен день може бути останнім. Коли тебе питають чи хочеш ти квіти і де мають відбутись похорони і чи хочеш воєнні похорони. Це важкий процес і трохи ламає психіку», – каже вона.

На думку Ольги Орлової, щоб стати поліцейським у США, треба подолати чимало випробувань, і тому вони цінують свою роботу і навіть не думають про хабарі чи корупцію.

«В Америці, не важливо який штат конкретно, корупція відсутня взагалі. Мова про те, щоб взяти хабар взагалі не йде. Тому що отримати цю роботу дуже і дуже важко. Пройшовши весь цей етап відбору, не можеш думати про те, щоб взяти хабар, навіть не обов’язково гроші, а навіть корисним чином допомогти комусь. Ти розумієш, що можеш втратити все», – каже Ольга.

За чотири роки життя у США, розповідає Ольга, пройшла чимало випробувань, аби здійснити свою «американську мрію», однак не шкодує.

«Переїхати до Сполучених Штатів ніколи не було моєю мрією, це була мрія моєї сестри. Вона попросила мене заповнити анкету, і я виграла з першого разу. Відверто кажучи, я рада, що переїхала до Сполучених Штатів. Ти тут при бажанні можеш мати все – будинок, машину, стабільність.

За підрахунками міністерства праці США, середня базова зарплатня американського поліцейського понад 65 тисяч доларів на рік.

Правоохоронці також отримують солідний соціальний пакет, страхування життя та можуть вийти на пенсію після 20 років служби.