В Україні створили безкоштовний онлайн-курс про реформи

Чому реформи тривають так довго, для чого потрібна демократія та як працює держава? На ці питання хочуть відповісти розробники українського онлайн-курсу «Механіка реформ». Платформа онлайн-освіти Prometheus разом із провідними реформаторами України підготувала безкоштовний «курс політекономії для всіх». Так, кожен, хто зареєструється, зможе дізнатися про те, як будувати нові інститути поведінки у державі, чому реформи відбувається важче у демократичному суспільстві, ніж у авторитарному, та чому так важливо будувати ефективну бюрократію.

Курс повністю безкоштовний. Навчання розпочнеться 10 жовтня, а для того, щоб отримати доступ, потрібен лише інтернет та реєстрація на сайті.

Іван Примаченко, засновник платформи Prometheus, каже, що ідея створити курс виникла у Владислава Рашкована, який зараз працює заступником виконавчого директора Міжнародного валютного фонду.

Півтора роки тому він організовував в Києві подію, щоб реформатори змогли поділитися один з одним досвідом того, як успішно модернізувати державу.

Тоді ж Рашкован запропонував створити повноцінний безкоштовний онлайн-курс на Prometheus, щоб доступ до досвіду найкращих реформаторів отримали всі бажаючі.

Навчання доступне у будь-який час доби. Після завершення курсу можна отримати сертифікат.

Серед лекторів онлайн-курсу:

Олександр Стародубцев

Під час Революції гідності Олександр Стародубцев разом із друзями створив громадську ініціативу «Відкритий університету Майдану». Потім почав активно займатися реформуванням сфери державних закупівель, результатом чого стало створення платформи Prozorro.

Стародубцев закінчив Харківський національний університет «Харківський політехнічний інститут». Пройшов програму МВА (Master of Business Administration) у Києво-Могилянській бізнес-школі, яку закінчив 2015 року.

У 2017–2018 році був стипендіатом програми Ukrainian Emerging Leaders Program у Стенфорді.

​Уляна Супрун

Доктор Уляна Супрун виконує обов’язки міністра охорони здоров'я України з 2016 року.

Уляна Супрун народилася у місті Детройт, США в українській родині. Згодом здобула фах лікаря-радіолога, жила та працювала у Сполучених Штатах.

Через тиждень після початку Революції гідності разом із чоловіком переїхала до України та заснувала волонтерський проект «Захист патріотів».

Разом із командою Уляна Супрун працює над реформуванням системи охорони здоров’я України.

Ігор Смілянський

Генеральний директор компанії «Укрпошта» з квітня 2016 року. Має тривалий досвід роботи у сфері стратегічного, управлінського і фінансового консультування. Перед тим, як очолив «Укрпошту», він працював у Нью-Йорку (США) в американському офісі міжнародної аудиторської компанії KPMG.

Як розповідає про себе сам Смілянський, його першими роботами були: вантажник на складі та продавець морозива. Потім разом із друзями відкрив бар та водночас замінював гальмівні колодки на вантажівках та автобусах.

Має ступінь МВА в Georgetown University (США), юридичну та бухгалтерську освіти.​

Зураб Аласанія

Голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) від квітня 2017 року.

Довгий час працював у медіапросторі міста Харкова.

Аласанія у 2000 році був співзасновником і директором медіа-групи «Об’єктив», у 2006-му заснував агентство «МедіаПорт» і тижневик «MediaPost».

У 2013-му був одним із засновників і журналістів проекту Hromadske.tv.

Закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Промислово-цивільне будівництво».

Олексій Соболєв

Виконувач обов’язків керівника державного підприємства «Прозорро.Продажі» і працює радником міністра інфраструктури України

Був керуючим активами у Dragon Asset Management та E&Y Ukraine.

Соболєв закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана та CFA Institute (США).

Андрій Мотовиловець

Операційний директор і співзасновник державного підприємства «Прозорро.Продажі». Працював радником міністра інфраструктури, а також у комерційних банках та власному бізнесі, був підрядником на заводі «Біофарма» в Білій церкві.

Прийшов працювати до Міністерства інфраструктури після Революції гідності. Почав аналізувати закупівлі, був особистим асистентом першого заступника міністра інфраструктури Володимира Шульмейстера.

Як каже сам Мотовиловець, серед його амбіцій – очолити велике державне підприємство.

Закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана та Києво-Могилянську бізнес-школу.

Юрій Бугай

Співзасновник та керівний партнер StudyDive – платформи для пошуку «живих» освітніх можливостей.

Працював керівником проектного офісу eHealth. Цей проект розробляв функціонал електронної системи охорони здоров’я, необхідної для запуску реформи охорони здоров’я.

Юрій Бугай викладає управління змінами в Школі управління Українського католицького університету (School of Public Management UCU), Київській школі економіки (Kyiv School of Economics) та школі для навчання держслужбовців проекту EU4PAR.

Навчався політології в Києво-Могилянській академії і отримав ступінь магістра політичної економії у BI Norwegian Business School (Осло, Норвегія).

Ярослав Железняк

Радник прем’єр-міністра України по роботі з парламентом та член групи стратегічних радників Кабінету міністрів України (SAGSUR).

Групу SAGSUR створили у 2016 році. Експерти групи надають консультації урядові України щодо проведення реформ, базуючись на реальному досвіді успішних економічних реформ Польщі та Словаччини.

Раніше Железняк очолював напрямок взаємодії з органами влади у великій міжнародній компанії (SUN InBev Ukraine), а також працював у сфері консультування.

Співзасновник соціального проекту PolitEyes, спрямованого на впровадження інноваційних підходів в адвокатуванні.

Олексій Мовчан

Проектний менеджер у державному підприємстві «Прозорро.Продажі».

Проект «Прозорро.Продажі» з’явився у 2016 році. Робота розпочалася із продажу активів ліквідованих банків. Ініціатором створення системи став Фонд гарантування вкладів.

«ProZorro.Продажі» створили для прозорості в усьому, що держава продає. У той же час система електронних закупівель ProZorro існує для прозорості в усьому, що держава купує.

Мовчан займається питаннями регіонального поширення реформи, малої приватизації, роботою із громадськими організаціями та майданчиками.

Закінчив Національний університет «Києво-Могилянська академія» та Школу управління Українського католицького університету.

За період роботи в реформі державних продажів долучив понад 30 міст до пілотного проекту.