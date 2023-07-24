Маленьке диво: як український скульптор вплинув на Будапешт

Михайло Колодко, який мешкає у Будапешті, став культовим скульптором завдяки десяткам часто незаконно встановлених статуеткам, які розповідають історію та популярну культуру Угорщини, а також про російське вторгнення в рідну для Колодка Україну. Для більшості угорців, які мчать вздовж набережної північного Будапешту на скутерах і велосипедах, кам’яний стовп на початку Московської набережної залишиться непоміченим. Для тих, хто в курсі, плінтус гарантує більш уважний погляд.

На вершині стовпа розташована скульптура розміром із сигару, що зображує президента Росії Володимира Путіна та крейсер «Москва». Українські військові на острові Зміїний кинули виклик російському військовому кораблю, а потім затопили його.

Скульптура «Москва» є одним із десятків крихітних бронзових монументів, розкиданих по всьому Будапешту, які породили спеціалізовані екскурсії та принесли Колодку культ серед туристів і місцевих жителів.

Колодко народився в Ужгороді у 1978 році. У 2010 році художник почав висаджувати мініатюрні статуї по всьому місту.

«Я міг роками чекати замовлення на якусь монументальну скульптуру, – сказав він Радіо Свобода. – Натомість, коли вистачало грошей на кілограм-два бронзи, була ідея та вдале місце, я просто рухався вперед».

За його словами, незаконні міні-пам’ятники в Ужгороді часто були способом привернути увагу до місцевих історичних діячів, яких радянська влада ігнорувала і яким незалежна Україна через бюджетні проблеми не мала можливості встановити великі пам’ятники.

Коли ужгородські статуетки набули популярності, Колодко зрозумів, що «коли люди фотографують їх зблизька, вони заповнюють кадр так само, як велика статуя». Крихітні монументи незабаром мали величезний вплив, приваблюючи більше туристів, ніж повномасштабні монументи, будівництво яких коштувало десятки тисяч доларів.

У 2016 році Колодко переїхав до Угорщини, де спочатку мешкав у маленькій однокімнатній квартирі, яку ділив із дружиною та двома дочками. Колодко має угорське походження і з теплотою згадує свої поїздки в цю країну, коли був дитиною.

Незабаром після прибуття до Угорщини Колодко почав непомітно встановлювати крихітні статуї по всьому Будапешту. Спочатку це були герої мультфільмів угорського телебачення, яких він пам’ятав з дитинства.

Художник-партизан каже, що встановлює свої статуетки при денному світлі, деколи поруч можуть навіть бавитися його діти. Поки що під час роботи його не допитували поліцейські.

Багато творів Колодка озвучують теми угорського фольклору та історії. Туристи, які на світлині, що вище, фотографують одну з найпопулярніших робіт Колодка – глибоководного пірнальника, який стискає ключ біля кафе «Нью-Йорк» в Будапешті.

Бронзовий водолаз розповідає легенду про те, як письменник Ференц Молнар викинув ключ від кав’ярні «Нью-Йорк» у річку Дунай, щоб співробітники ніколи не закрили двері цього закладу.

Цей місяцехід був закріплений на стовпі біля дому дитинства Ференца Павліча, американця угорського походження, який сконструював колеса для мандрівного автомобіля NASA.

Бронзовий рельєф із зображенням угорського єврея Теодора Герцля, засновника сучасного сіонізму, Колодко встановив біля велосипедної стоянки поруч із синагогою на вулиці Дохань.

Останнім часом у творчості Колодко виринають політичні теми.

У 2019 році Колодко зробив скульптуру радянської шапки-вушанки на подушечці, на якій зображена Свята корона Угорщини. Після встановлення пам’ятника біля суперечливого радянського військового меморіалу один політик, який, ймовірно, неправильно прочитавши заяву Колодка, розтрощив твір мистецтва сокирою та викинув його в Дунай. На місці зруйнованого пам’ятника вушанці Колодко поклав сокиру на оксамитову подушку на згадку про політичний вандалізм.

«Я не можу цього не робити», – сказав Колодко про політичне мистецтво, яке коштує йому грошей і часу. Але він каже, що хоча у нього є кілька ідей для нових творів на військову тематику, людям Будапешту «потрібна перерва, їм не можна дарувати нову скульптуру щодня».

Колодко зазначає: «Мої підписники не люблять мої військові роботи – вони люблять теми, які є угорськими, які дають їм зв’язок з їхнім минулим. Це пам’ятники їхньому дитинству – і моєму теж».

У 2022 році в Будапешті запустили екскурсію навколо скульптур. Представник компанії, яка створила тур «прихованих міні-статуй», сказав Радіо Свобода, що це приваблює в основному західних туристів, тоді як місцеві жителі, як правило, воліють самі шукати статуетки під час прогулянок у вихідні.