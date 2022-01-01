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Політика

Фотоальбом КДБ: молодого шпигуна-аматора зі США спіймали у Києві

Фото:SBU archives

Фотоальбом, що зберігається на полиці колишнього архіву КДБ в Україні, показує, як 60 років тому був схоплений, а потім ув’язнений американський шпигун-аматор.

Влітку 1961 року тихий серйозний американський студент на ім’я Марвін Макінен під’їхав до радянського кордону на автомобілі «Фольксваген». Студент-хімік повідомив прикордонникам, що збирається розпочати тижневу подорож по СРСР.

Радянські прикордонники звернули увагу на Макінена, й дали можливість в’їхати до України.

Певний час до того, співробітники американської розвідки в Західному Берліні звернулися до 21-річного чоловіка й попросили Макінена вирушити в подорож, щоб зібрати інформацію про радянську військову та цивільну інфраструктуру.

Марвін Макінен вивчав хімію в Західному Берліні, коли з ним зв’язалися співробітники американської розвідки
Марвін Макінен вивчав хімію в Західному Берліні, коли з ним зв’язалися співробітники американської розвідки

Макінен не знав, що за його «радянською поїздкою» спостерігали агенти КДБ, і врешті він був заарештований у Києві. Про його захоплення й ув’язнення повідомляли в усьому світі, але потім про нього майже забули.

Архів Служби безпеки України (СБУ) в Києві, в якому зберігаються десятки тисяч документів КДБ, які зараз доступні для громадськості
Архів Служби безпеки України (СБУ) в Києві, в якому зберігаються десятки тисяч документів КДБ, які зараз доступні для громадськості

В архіві СБУ у Києві Радіо Свобода натрапило на захоплюючий звіт КДБ, де детально описується переслідування молодого американця з фотографіями та ілюстрованими монтажами. Фотографії, які подані нижче – це сторінки з тієї справи.

Обкладинка фотоальбому, де детально описана операція із захоплення Макінена. Папка лежала на тисячах коробок з документами в київському архіві СБУ
Обкладинка фотоальбому, де детально описана операція із захоплення Макінена. Папка лежала на тисячах коробок з документами в київському архіві СБУ

Макінен досі живий і займається науковою роботою в Чикаго. Він відповів на електронний лист Радіо Свобода про виявлення папки КДБ, сказавши, що в ній «не міститься повна історія» про події 1961 року, але не став наводити подробиць.

В інтерв’ю 2013 року Макінен визнав, що займався шпигунством в СРСР, і що без вагання прийняв небезпечне завдання, в основному через його огиду до того, як комуністичні країни пригнічували своїх громадян.

Зображення Volkswagen Beetle Макінена та його запланованого маршруту
Зображення Volkswagen Beetle Макінена та його запланованого маршруту

Радянська подорож молодого американця почалася на заході України, на кордоні з Чехословаччиною, і мала пройти через Кримський півострів, Харків, Москву та Мінськ. Натомість поїздка Макінена різко обірвалася – його заарештували в Києві.

Фотографія, мабуть, автомобіля Макінена невдовзі після перетину кордону, в’їзду до України 23 липня 1961 року
Фотографія, мабуть, автомобіля Макінена невдовзі після перетину кордону, в’їзду до України 23 липня 1961 року

Звіт КДБ – це суміш фотографій спостереження, реконструкцій та світлин, зроблених Макіненом, але в папці не розрізнено, які фотографії були інсценовані.

Фото військової колони, можливо зроблене Макіненом
Фото військової колони, можливо зроблене Макіненом

У звіті КДБ стверджується, що на радянському кордоні з Чехословаччиною Макінен виглядав «настороженим і помітно стурбованим». Його прибуття до тодішньої радянської України раніше, ніж було заплановано, викликало підозру, оскільки дозволило йому стати свідком невідомих військових дій.

Фото радянської інфраструктури, зроблене через лобове скло автомобіля Макінена
Фото радянської інфраструктури, зроблене через лобове скло автомобіля Макінена

Пізніше Макінен зізнався, що був недостатньо підготовлений до свого надзвичайно ризикованого завдання.

Фотографія автомобіля Макінена в Україні, ймовірно, коли співробітники КДБ планували обшукати «Фольксваген»
Фотографія автомобіля Макінена в Україні, ймовірно, коли співробітники КДБ планували обшукати «Фольксваген»

Коли Макінен запитав своїх американських кураторів, що йому робити, якщо його спіймають, студентові сказали, що йому доведеться «викручуватися якнайкраще».

Фото, яке супроводжувалося підписом про те, як Volkswagen Макінена таємно обшукували, коли він перебував у сусідній будівлі
Фото, яке супроводжувалося підписом про те, як Volkswagen Макінена таємно обшукували, коли він перебував у сусідній будівлі

У звіті КДБ про таємний обшук «Фольксвагену», серед іншого, детально описаний «пояс із сімома експонованими фотоплівками», «високоякісний фотоапарат» і блокнот-записник з вирваними кількома сторінками.

Сторінка в альбомі з фотографіями, начебто зробленими Макіненом, і уривок зроблених ним записів
Сторінка в альбомі з фотографіями, начебто зробленими Макіненом, і уривок зроблених ним записів

Пізніше припускалося, що записи Макінена, які виглядали нешкідливими, були кодом для розвідки. У статті журналу Time 1961 року повідомлялося про радянську інтерпретацію його нотаток: «Поблизу міста я з’їв три бутерброди... На 156-му кілометрі почався дощ... Бачив селян».

Ці, здавалося б, невинні записи трактувалися як хитрі криптограми – «три бутерброди» означали «три військові споруди»; «156» було ліцензією на армійську вантажівку; слово «селяни» означало – «солдати».

Сторінка з детальним описом імовірного пересування Макінена в околиці Києва перед його арештом
Сторінка з детальним описом імовірного пересування Макінена в околиці Києва перед його арештом

На мапі вище, що показує місце арешту Макінена 27 липня 1961 року (вгорі ліворуч), три різні маршрути вказують на його нібито подорож пішки, на своїй машині та в таксі до того моменту, як на нього «підозріло» звернув увагу місцевий житель.

Світлина невстановленого «військового об’єкта», яку нібито зробив Макінен у Києві за кілька хвилин до того, як на нього звернув увагу перехожий
Світлина невстановленого «військового об’єкта», яку нібито зробив Макінен у Києві за кілька хвилин до того, як на нього звернув увагу перехожий

В інтерв’ю 2013 року Макінен описав свій арешт, який, за його словами, стався через те, що перехожий помітив його та повідомив про це військовослужбовця, що був поблизу. «Я зовсім недооцінив, наскільки обережно й підозріло ставилися радянські громадяни до іноземців», – сказав він.

Очевидна реконструкція того моменту, коли Макінен зробив фотографію, яка призвела до його арешту
Очевидна реконструкція того моменту, коли Макінен зробив фотографію, яка призвела до його арешту

Підпис під фотографією, що вище, стверджує, що Макінен «сховався за кущами і намагався зробити фотографії, але щоразу, коли він піднімав камеру й бачив перехожого, він негайно закривав чохол і опускав камеру».

Фото, на якому ніби Макінен під час його затримання міліцією
Фото, на якому ніби Макінен під час його затримання міліцією

У звіті в архіві СБУ стверджується, що під час затримання Макінен, після того як ним було зроблене фото, «спробував відкрити камеру, щоб засвітити плівку [знищити зображення], але його зупинили».

Те, що було в автомобілі Макінена, було використано як доказ
Те, що було в автомобілі Макінена, було використано як доказ

Макінен сказав, що, коли його утримували в ув’язнені до суду, він зрозумів, що в нього не було жодного способу уникнути обвинувачень. «У КДБ були фотоплівки, які я зняв, – згадував він в інтерв’ю 2013 року. – Крім того, я зібрав чималу кількість інформації, і це не були типові туристичні спостереження та фотографії».

Макінен (ліворуч) під час судового процесу в Києві у вересні 1961 року
Макінен (ліворуч) під час судового процесу в Києві у вересні 1961 року

Макінену, якому перед судовим процесом виповнилося 22 роки, потенційно загрожувала смертна кара. Після «сильного» стресу, який він пережив під час допиту, військовий трибунал засудив його до 8 років позбавлення волі.

Повідомлення New York Times про ув’язнення Макінена. У статті його ім’я написане з помилкою
Повідомлення New York Times про ув’язнення Макінена. У статті його ім’я написане з помилкою

Після вироку суду Макінен відбув майже три місяці в одиночній камері. Він був звільнений і повернувся до Сполучених Штатів у рамках обміну ув’язненими в жовтні 1963 року.

Пізніше Макінен активно брав участь у розслідуванні долі Рауля Валленберга, шведського дипломата, якому приписують порятунок десятків тисяч євреїв під час Голокосту, і який зник, перебуваючи в ув’язненні в Радянському Союзі.

За словами Макінена, під час свого ув’язнення він чув кілька історій від інших ув’язнених, які бачилися з Валленбергом набагато пізніше після того, як «совєти» заявили, що Валленберг помер від серцевого нападу в 1947 році.

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