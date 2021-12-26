Літаки у небі США з назвами «Україна», «Київ» і «Львів» (документи розвідки)

Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ) оприлюднила інформацію з розсекречених архівних фондів про появу літаків в українських емігрантських організаціях США і Канади у 1930-х роках. Поява цих літаків викликала занепокоєння серед керівництва СРСР. Передруковуємо публікацію відповідно до умов, обумовлених на сайті СЗРУ, та зберігши орфографію оригіналу.

«Гетьманська трійця» у небі Америки

У 1934 році в небо над Сполученими Штатами Америки періодично здіймався біплан, пофарбований у жовтий і синій кольори з тризубом на борту і написом «Україна». Невдовзі компанію йому склали ще два літаки – «Львів» і «Київ». Вони брали участь в українських святах і різноманітних авіаційних парадах. Преса називала їх «гетьманською трійцею». Це були літаки Союзу гетьманців-державників (СГД). Їх збиралися використовувати в інформаційно-пропагандистських цілях. Але не лише. Про історію появи в українських еміграційних колах літаків і авіаційних шкіл розповідають документи із архівних фондів розвідки.

Появі літаків в українських емігрантських організаціях США і Канади передувала велика підготовча робота. У 1922 році просвітницько-спортові товариства і клуби в Східній Канаді під проводом Володимира Босого, колишнього члена уряду Української Держави Павла Скоропадського, об’єдналися в Січову організацію («Січ»). Двома роками по тому консервативні державницькі кола еміграції у США прийняли гетьманську ідеологію і створили Українську січову організацію Америки («Гетьманська Січ»).

Це були політичні монархічні організації українців, які підтримували Павла Скоропадського й пропагували ідею монархічного устрою України (на чолі з гетьманом). Цю ідею обґрунтував і всіляко відстоював В’ячеслав Липинський. Гетьманський рух у різних формах набув поширення у багатьох країнах світу. Найбільше – у Європі, де після поразки гетьманату перебували П. Скоропадський, В. Липинський та їхні найближчі соратники. Водночас велика кількість прихильників мешкала у США і Канаді. Саме вони у 1934 році перейменували січові організації на Союз гетьманців-державників Америки й Канади. Загалом у 1930-ті роки на північноамериканському континенті налічувалося понад 60 осередків СГД.

У цей період Головним отаманом січових організацій Америки був Олександр Шаповал, якого змінив Омелян Тарнавський. Їхніми зусиллями американські й канадські січові організації стали одними з найвпливовіших українських емігрантських організацій того часу за океаном. Вони включали в себе низку спортивних секцій, культурно-просвітницьких закладів, видавали брошури, газети, книги. Невдовзі з’явилася ідея створення шкіл для підготовки українських льотчиків і, відповідно, придбання літаків.

За задумом, ці літаки мали стати базовими для підготовки українських авіаційних спеціалістів. Адже гетьманці упродовж усіх років еміграції сподівалися на відновлення збройної боротьби за незалежність України і готувалися до участі у цій боротьбі.

Для закупівлі літаків на початку 1930-х організували збір добровільних пожертвувань на «український авіяційний фонд». На зібрані кошти придбали біплан The Travel Air 3000. Його урочисто освятили в Детройті у серпні 1934 року. Дали назву «Україна». Пілотом став полковник Антін Чайковський.

Про приблизну вартість літаків дізнаємося із Обіжника СГД в Канаді № 1 за січень 1935 року із архівних фондів Служби зовнішньої розвідки України. У цьому інструктивному листі, який розсилався усім гетьманським низовим організаціям, зазначалося: «Кождий Кіш повинен урядити якесь підприємство, і суму найменше 20.00 долярів вислати до Окружної команди на покриття коштів зпровадження українських літаків. Зпровадження двох літаків буде коштувати близько 450.000 долярів» (ГДА СЗР України. – Ф. 1. – Спр. № 7242. – Т. 16. – Арк. 606–606/02).

Другий придбаний літак із назвою «Львів» освятили у вересні 1934 року у Чикаго. Третій, «Київ», – у вересні 1937 року також у Чикаго. Цю подію приурочили до візиту до США і Канади Данила Скоропадського – сина і спадкоємця гетьмана Павла Скоропадського.

Церемонія освячення «Києва» супроводжувалася демонстративними польотами і запрошенням на борт літака гостей. Крім цього, гетьманич на цьому літаку здійснив переліт із Чикаго до Детройту, де зустрівся з місцевою українською громадою. Ця акція мала неабиякий розголос. У «Розпорядку Союзу гетьманців-державників в Злучених Державах Північної Америки» від 24 листопада 1937 року з цього приводу зазначалося: «Остання летунська акція, що завершилась придбанням і урочистим посвяченням третього літака «Київ», з участю вельможного пана гетьманича Данила, високо піднесла довір’я до нашої Організації в очах широкого українського громадянства на американській землі. А відбута поїздка по Америці їх вельможности сина гетьмана всієї України зробила величезну пропаганду державної гетьманської ідеї нашої організації навіть серед такої української людности, що досі байдуже (або часом вороже!) ставилась до Гетьманського Руху» (ГДА СЗР України. – Ф. 1. – Спр. № 7242. – Т. 5. – Арк. 34). .

Придбанню літаків передувала велика підготовча робота. Одночасно зі збиранням коштів ще наприкінці жовтня 1933 року в Чикаго заснували першу летунську школу СГД. У довідці, отриманій співробітниками НКВС СРСР, вочевидь через свої закордонні джерела, докладно розповідається про підготовку майбутніх летунів.

«Лекції відбувалися два рази на тиждень, – зазначається в документі, – по 2 години (вечорами). Програма навчання була застосована до приватних американських летунських шкіл (авіатика і механіка)» (ГДА СЗР України. – Ф. 1. – Спр. № 7242. – Т. 16. – Арк. 610). Передбачалося, що після повного теоретичного курсу і льотної практики випускники одержуватимуть відповідний типовий сертифікат.