Україна виборола ще одну – бронзову медаль – на чемпіонаті світу з веслування

Жіноча збірна України з веслування на каное стала третьою на чемпіонаті світу, який проходить в столиці Данії – Копенгагені.

У заїзді на дистанції 500 метрів брали участь четверо спортсменок: Людмила Лузан, Олена Циганкова, Юлія Колесник та Анастасія Четверикова.

Українські спортсменки продемонстрували результат 1.49,79, пропустивши вперед збірні Угорщини і Білорусі.

Людмилі Лузан підкорилося історичне досягнення для українського веслування. 24-річна українка тричі піднімалася на п'єдестал пошани на цьому чемпіонаті. Раніше жодному українському спортсменові не вдавалося виграти 3 медалі на одному чемпіонаті світу з веслування.

В скарбничці України наразі 5 медалей: три золоті, одна бронзова та одна срібна нагороди.

Раніше золото виграв дует Людмили Лузан і Анастасії Четверикової на каное.

Крім того, Лузан виграла срібну медаль в одиночному заїзді.

Чемпіонат світу завершиться сьогодні – 19 вересня.