Зеленський дав звання «Герой України» плавцю Максиму Крипаку

Президент України Володимир Зеленський нагородив званням «Герой України» українського плавця Максима Крипака, який став найтитулованішим спортсменом Паралімпійських ігор у Токіо.

Зеленський оголосив про це 17 вересня під час зустрічі з чемпіонами й призерами ХVI літніх Паралімпійських ігор-2020 у Токіо.

«Від сьогодні ти – Герой України», – сказав президент, звертаючись до спортсмена.

«За досягнення на ХVI літніх Паралімпійських ігор-2020 у Токіо, за виявлені самовідданість і волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України присвоєно звання «Героя України» з врученням ордена Держави Крипаку Максиму Сергійовичу, 5-разовому чемпіону, срібному та бронзовому призеру з плавання», – оголосили на церемонії.

Український плавець Максим Крипак став найтитулованішим спортсменом Паралімпійських ігор у Токіо.

Крипак очолив залік мультимедалістів з сімома нагородами: п’ять золотих медалей, одне «срібло» та одна «бронза».

У Токіо Крипак також втановив три рекорди: два світових та один паралімпійський.

Загалом на рахунку паралімпійської збірної України 98 нагород: 24 золотих, 47 срібних, 27 бронзових медалей.