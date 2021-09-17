Зеленський дав звання «Герой України» плавцю Максиму Крипаку

Президент України Володимир Зеленський нагородив званням «Герой України» українського плавця Максима Крипака, який став найтитулованішим спортсменом Паралімпійських ігор у Токіо.
Зеленський оголосив про це 17 вересня під час зустрічі з чемпіонами й призерами ХVI літніх Паралімпійських ігор-2020 у Токіо.
«Від сьогодні ти – Герой України», – сказав президент, звертаючись до спортсмена.
«За досягнення на ХVI літніх Паралімпійських ігор-2020 у Токіо, за виявлені самовідданість і волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України присвоєно звання «Героя України» з врученням ордена Держави Крипаку Максиму Сергійовичу, 5-разовому чемпіону, срібному та бронзовому призеру з плавання», – оголосили на церемонії.
Український плавець Максим Крипак став найтитулованішим спортсменом Паралімпійських ігор у Токіо.
Крипак очолив залік мультимедалістів з сімома нагородами: п’ять золотих медалей, одне «срібло» та одна «бронза».
У Токіо Крипак також втановив три рекорди: два світових та один паралімпійський.
Загалом на рахунку паралімпійської збірної України 98 нагород: 24 золотих, 47 срібних, 27 бронзових медалей.
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