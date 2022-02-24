Росія закрила повітряний простір на кордоні з Україною

Російська Федерація закрила повітряний простір уздовж кордонів з Україною.

Про це повідомляється на сторінці в твітері ресурсу OSINTdefender.

Російська Федерація видала відповідне попередження для авіації.

Згідно з опублікованою картою, Росія заборонила авіації літати вздовж усього північно-східного кордону України.

Канал CNN підтвердив інформацію, що Росія закриває повітряний простір на кордоні з Україною для цивільних літаків до 18 травня.

Раніше повідомляли, що в Україні на ніч закрили аеропорти Харкова і Дніпра та Запоріжжя. Є інформація, що смуги блокують тягачами, щоб запобігти можливій посадці ворожих літаків з десантом.

Також повідомлялося, що Служба безпеки України фіксує нарощування російських військових на кордоні з Харківською областю.

Видання «Дзеркало тижня» повідомляє з посиланням на очевидців, що злітно-посадкову смугу аеропорту Харкова блокують тягачами – імовірно, щоб запобігти можливому десантуванню російських військ.

Останніми тижнями США попереджали, що Росія може використати операцію «під чужим прапором» на сході України і вдатися до провокації, щоб виправдати вторгнення в країну. За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася. За даними українських військових, триває загострення з боку підтримуваних Росією бойовиків. Самі бойовики і Кремль звинувачують у цьому Збройні сили України.

23 лютого американські ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена повідомила українській владі про дані розвідки, за якими Росія готується здійснити повномасштабне вторгнення в Україну найближчим часом, протягом 48 годин.