Українська балістика: куди зможе долетіти і чи здатна збивати її російська ППО?

«FP-9 набагато потужніша за балістичний «Іскандер» і за дальністю, і за бойовою частиною»

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що Україна вже дуже близька до створення власних балістичних ракет. «У нас досі немає балістичних, але зараз ми на шляху до цього. Ми дуже близькі », – заявив глава держави в інтерв'ю Sky News.

Українські ЗМІ повідомляють, що починаються випробування нової балістичної ракети FP-9 . Експерти наголошують на її великій далекобійності, що дозволить уражати об'єкти в тилу Росії та на всіх окупованих територіях.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що «передбачене завершення розробки та подальше серійне виробництво вітчизняних балістичних і крилатих ракет. У поєднанні з безпілотними системами це дозволить створити збалансовану систему дальнього вогневого впливу та забезпечити ураження цілей на відстані до 2000 кілометрів »

Якщо Україна і справді створить балістичні ракети, то чи долетять вони до окупованого Росією Криму? І чи є у російської протиповітряної оборони засоби, щоб їх збити?

У цьому розбирався проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

Як розповів авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап, ракети FP-9 матимуть дальність дії приблизно 850 кілометрів і зможуть уразити низку великих міст Росії, зокрема Москву, пише «Телеграф».

За словами Криволапа, наразі на етапі льотних випробувань перебуває зенітна ракета FP-7. Водночас уже ведеться розробка потужнішої ракети FP-9. Обидві ракети балістичні.

«Ця р акета ще не зайшла на льотні випробування, тому що на них зайшла тільки FP-7, яка літає на 200 кілометрів , і зараз потрібно підтвердити цю дальність. У FP-9 буде заявлена дальність 850 кілометрів», – пояснив експерт.

За його оцінками, льотні випробування можуть стартувати вже в червні-липні. Крім дальності у 850 км відомо, що швидкість ракети може бути близько 2200 м/с, точність ураження цілі – 20 метрів, вага бойової частини – близько 800 кг.

Про те, що Україна може отримати власну балістичну ракету в найближчі місяці, в ефірі телеканала «Апостроф» розповів експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

FP-9 може перевершувати російський комплекс «Іскандер»

За його словами, наразі до завершального етапу випробувань і подальшого серійного виробництва готуються одразу дві ракетні програми – комплекс «Сапсан» і ракета FP-7 від компанії Firepoint.

Він повідомив, що проєкт «Сапсан» розробляється вже багато років, однак раніше його виробничі потужності зазнали ударів з боку РФ .

Водночас ракета FP-7 уже проходила льотні випробування на дальність близько 100 кілометрів, а отримані результати відповідають очікуванням розробників. Наразі йде підготовка до серійного виробництва.

За словами Романенка, перспективна ракета FP-9 може перевершувати російський комплекс «Іскандер» як за дальністю польоту, так і за потужністю бойової частини.

«FP-9 набагато потужніша за балістичний «Искандер» і за дальністю, і за бойовою частиною. Там бойова частина вже досягає десь 800 кг, а дальність – 900 км. Ось цим, власне, керівник Firepoint і погрожував Москві, саме цим комплексом. Тому що за дальністю він накриває всю Москву. Тобто, скажімо, «Искандер» перебуває в проміжку між FP-7 и FP-9. А от якщо брати «Сармат», то за дальністю і багатьма характеристиками ці ракети схожі», – зазначив експерт.

У листопаді 2025 року співвласник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман розповів про розробку балістичних дронів.

Штілерман заявив, що компанія завершила створення першого балістического дрона FP-7 і планує поставити його на озброєння до кінця року. За його словами, FP-7 побудований на базі радянської системи С-400. Проблемні питання, які намагаються вирішити конструктори, – двигун цієї ракети, а також система навігації. Fire Point також працює над балістичним дроном FP-9, який може стати на озброєння до червня 2026 року.

FP-7 призначена для ураження цілей на дальності до 200 км, а FP-9 має дальність до 855 км, повідомив головний конструктор компанії Fire Point.

Крим у зоні ураження?

Військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу розповів на умовах анонімності Крим.Реалії, що ракети FP-7 зможуть уражати об'єкти в деяких районах Криму, залежно від місця запуску.

Дальність дії ракет FP-7 – до 200 кілометрів

«Дальність дії ракет FP-7 – до 200 кілометрів. З огляду на ці дані, у разі запусків із району Очаків – Миколаїв буде «накрито» північно-західне узбережжя півострова, де багато об'єктів ППО, а також пункти базування Чорноморського флоту. А у разі запусків, наприклад, із правобережжя Дніпра від Снігурівки або Великої Олександрівки, під вогнем опиняться всі населені пункти північного Криму до Джанкоя», – стверджує експерт.

FP-9 має швидкість два Махи – це подвійна швидкість звуку, 2200 кілометрів на годину

Офіцер запасу зазначає, що умовні точки пусків вибрані приблизно за 40-50 кілометрів від лінії бойового зіткнення – для безпеки ракетних установок. Але конкретні місця обирають командири залежно від бойової обстановки, даних розвідки та поставлених завдань.

А от для балістичних ракет FP-9, за його словами, на окупованому півострові жодних обмежень щодо зон ураження не буде.

«При заявленій дальності 900 кілометрів, пуски цих ракет можуть бути здійснені, наприклад, із районів Києва, Житомира або Хмельницького. FP-9 має швидкість два Махи – це подвійна швидкість звуку, 2200 кілометрів на годину. До найвіддаленіших цілей у Криму – в Севастополі або в Керчі – ракети долетять менш ніж за пів години, за 25 хвилин. При скороченні дистанції пуску скорочуватиметься і підлітний час», – пояснив військовий експерт.

Чи є у Росії захист від української балістики?

Балістичні ракети є складними цілями для ППО, пояснює військовий експерт із Криму.

Траєкторію ракети можна умовно поділити на три частини: зліт і розгін; політ за межами щільних шарів атмосфери, де ракета набирає найбільшу швидкість; зниження та ураження цілі.

«Висота, на яку піднімається ракета, може бути різною, але найчастіше вона становить близько 100 км. Наприклад, ракети російського комплексу «Искандер» піднімаються на висоту 100–150 км. Для FP-9 таких цифр поки немає, але, думаю, вони теж у цьому діапазоні. ППО може збити ракету тільки на кінцевій ділянці, і в цьому випадку залишається дуже мало часу на виявлення цілі, розрахунок її траєкторії та траєкторії ракети ППО. Наприклад, німецька система ППО IRIS-T встигає це зробити в середньому за 10 секунд, а американський Patriot – за 8-15 секунд », – пояснює підполковник запасу.

За словами експерта, в Росії основним комплексом, який працює по балістичних цілях, є ЗРК С-400 «Триумф».

Радар ЗРК С-400 «Триумф» раннего обнаружения 91Н6Е имеет инструментальную дальность до 600 км

«Його радар раннього виявлення 91Н6Е має інструментальну дальність до 600 км. Згідно з тактико-технічними даними, межі зони прикриття за дальністю від балістичних ракет становлять від 5 до 60 кілометрів. Однак про реальне застосування в бойових умовах проти балістичних ракет даних немає, хоча цей ЗРК є на озброєнні низки країн», – констатує військовий експерт.

Він зазначає, що проти балістичних ракет можуть також застосовуватися старіші комплекси С-300В або найсучасніший С-500 «Прометей». Різниця лише в дальності виявлення та дальності ураження цілей.

Про спосіб знищення балістичних цілей, який застосовують російські ракети, розповідав виданню «Известия» російський військовий експерт Віктор Литовкін. Для ураження зенітна ракета «б'є в голову цілі». Ураження відбувається дробом за рахунок його кількості. Таким чином має руйнуватися боєголовка ракети. Радіус дії ракети різко скорочується до 15 км із 380 км при перехопленні інших аеродинамічних цілей.

Однак, за даними фахівців, цей спосіб знищення балістичних цілей є неефективним.

Так, у Defense Express звертають увагу, що якщо дійсно йдеться про відсутність кінетичного підриву балістичної цілі, то ефективність ураження дробом буде дуже низькою. Різниця полягає в тому, що тільки фізично врізавшись у ціль, можна гарантувати її знешкодження. В інших випадках ракета може продовжити курс, оскільки зазвичай перехоплення відбувається вже в другій половині польоту ракети.

«Раніше принцип ураження дробом використовувався і американськими комплексами Patriot, але його визнали неефективним. І тепер ракети MSE уражають цілі, врізаючись у них», – пояснює експерт із Криму.

Тому, як припускає офіцер запасу ЗСУ, у російської ППО в Криму можуть бути проблеми з відбиттям українських балістичних ракет.