Кохання, біль і надії на лінії вогню: історія подружжя бойових медиків

Євгенія Таганович





Донецька область. За роботою бойові медики. Вони не лише колеги: Анастасія Подобайло та Микола Ясиненко – чоловік і дружина. Одружилися під час війни. І працюють пліч-о-пліч, розуміючи одне одного майже без слів. Про це вони розповіли телевізійній та онлайн-мережі «Настоящее время» (створеній Радіо Свобода для російськомовної аудиторії).

«Це зручно. Якщо багато часу працюєш разом – це дає те, що вам уже майже і не потрібно спілкуватися», – каже Микола.

Вперше вони зустрілися незадовго до повномасштабної війни. Микола – з Маріуполя, який із 2022 року захоплений російською армією. Анастасія – з Харкова. У минулому обоє пройшли військову підготовку. Велика війна привела їх у стабілізаційний пункт і на поле бою, звідки вони разом витягали поранених.

«Це відчувається так, ніби у тебе ворог украв не тільки територію, а й твою особисту історію, частину твого життя . Тому що, наприклад, я зможу, якщо в нас колись будуть діти, показати їм на карті, розповісти про ті міста, де ми познайомилися, де ми зустрілися, де ми по черзі освідчувалися одне одному в коханні», – каже Анастасія.

Восени подружжя проходило ретрит: відновлювалися далеко від фронту, у Карпатах. Анастасія жартує, що це було її перше відрядження не на схід, а на захід.

«Ми розуміємо, кого ми обрали. З самого початку на війні важко бути з маскою. [У мирному житті] люди ж намагаються сподобатися одне одному на початку стосунків, а потім усе зникає. А ми одразу і не намагалися», – сміється Микола.

Програми для медиків, у якій взяли участь Анастасія та Микола, створила організація Repower. Це український проєкт, який допомагає відновлювати психологічне здоров'я. За час війни через їхні програми пройшли понад півтори тисячі осіб.