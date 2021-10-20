Українським інститутом далі керуватиме Володимир Шейко: результати конкурсу

Переможцем конкурсу на посаду генерального директора державної установи Ukrainian Institute - Український інститут конкурсна комісія визначила на заключному засіданні 20 жовтня Володимира Шейка. Він є фахівцем у сфері менеджменту культури, маркетингу та комунікацій і культурної дипломатії, а також першим керівником інституції.
Український інститут – державна установа, яка представляє українську культуру та формує позитивний імідж України в світі, використовуючи можливості культурної дипломатії. Інституція була створена у 2017 році.
Претенденти на посаду гендиректора Українського інституту, державної інституції, місія якої «зміцнювати міжнародну і внутрішню суб'єктність
України засобами культурної дипломатії», набрали таку кількість балів:
- Володимир Шейко – 336 балів,
- Марія Липяцька – 288 балів,
- Костянтин Спілка – 184 бали.
Перед призначенням на посаду переможець конкурсу, згідно з процедурою, має пройти ще спеціальну перевірку.
«Процедура відбору була максимально прозорою та забезпечувалася і фаховою та незалежною конкурсною комісією, і збалансованою процедурою виборів, прописаною Статутом Українського інституту», – повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.
«Другим директором Ukrainian Institute - Український інститут став його перший директор Volodymyr Sheiko. Вітаю команду інституту і всіх нас із прозорим конкурсом і чекаємо на призначення Міністром Dmytro Kuleba нового керівника. По переду нас як команду чекає важливий етап розвитку інституції.Дякую Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine за бездоганну організацію відкритої, чесної, прозорої конкурсної процедури», написала у фейсбуці креативна директорка Українського інституту Тетяна Філевська.
Хто такий Володимир Шейко?
- Володимир Шейко закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2009 році отримав професійний диплом з маркетингу, а у 2014 – диплом з цифрового маркетингу Чартерного інституту маркетингу (Великобританія).
- У 2011 році Шейко закінчив Літню школу шотландських університетів SUISS за напрямком «сучасна британська та ірландська література» (Единбург, Шотландія).
- У 2016 році брав участь у Літній школі з глобального врядування.
- Шейко є членом міжнародної мережі Bucerius Summer School (фундація ZEIT-Stiftung, Гамбург, Німеччина) і міжнародної професійної мережі перформативних мистецтв ІЕТМ та мережі Total Theatre Network.
- У 2018 році Володимир Шейко разом із Олексієм Анановим, Ярославою Кравченко, Сергієм Перекрестом та Іваном Козленком заснували незалежний театральний простір «Сцена 6» у київському Довженко-Центрі.
- Володимир Шейко був продюсером вистави Тамари Трунової «Погані дороги» за п’єсою Наталки Ворожбит про війну на сході України, яка здобула премію «Київський рахунок»
- 11 років Володимир Шейко працював в українському представництві Британської Ради.
- Шейко є організатором численних культурних проєктів і подій у Великобританії та 15 країнах Європи: виставок, мистецьких резиденцій, кінофестивалів, професійних стажувань, концертів, літературних програм, тренінгів, театральних постановок.
- Став першим генеральним директором Українського інституту, заснованого при МЗС України у 2017 році.
Український інститут - державна установа, яка представляє українську культуру та формує позитивний імідж України в світі, використовуючи можливості культурної дипломатії.
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