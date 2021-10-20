Українським інститутом далі керуватиме Володимир Шейко: результати конкурсу

Переможцем конкурсу на посаду генерального директора державної установи Ukrainian Institute - Український інститут конкурсна комісія визначила на заключному засіданні 20 жовтня Володимира Шейка. Він є фахівцем у сфері менеджменту культури, маркетингу та комунікацій і культурної дипломатії, а також першим керівником інституції.

Український інститут – державна установа, яка представляє українську культуру та формує позитивний імідж України в світі, використовуючи можливості культурної дипломатії. Інституція була створена у 2017 році.

Претенденти на посаду гендиректора Українського інституту, державної інституції, місія якої «зміцнювати міжнародну і внутрішню суб'єктність

України засобами культурної дипломатії», набрали таку кількість балів:

Володимир Шейко – 336 балів,

Марія Липяцька – 288 балів,

Костянтин Спілка – 184 бали.

Перед призначенням на посаду переможець конкурсу, згідно з процедурою, має пройти ще спеціальну перевірку.

«Процедура відбору була максимально прозорою та забезпечувалася і фаховою та незалежною конкурсною комісією, і збалансованою процедурою виборів, прописаною Статутом Українського інституту», – повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

«Другим директором Ukrainian Institute - Український інститут став його перший директор Volodymyr Sheiko. Вітаю команду інституту і всіх нас із прозорим конкурсом і чекаємо на призначення Міністром Dmytro Kuleba нового керівника. По переду нас як команду чекає важливий етап розвитку інституції.Дякую Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine за бездоганну організацію відкритої, чесної, прозорої конкурсної процедури», написала у фейсбуці креативна директорка Українського інституту Тетяна Філевська.

Хто такий Володимир Шейко?

Володимир Шейко закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2009 році отримав професійний диплом з маркетингу, а у 2014 – диплом з цифрового маркетингу Чартерного інституту маркетингу (Великобританія).

У 2011 році Шейко закінчив Літню школу шотландських університетів SUISS за напрямком «сучасна британська та ірландська література» (Единбург, Шотландія).

У 2016 році брав участь у Літній школі з глобального врядування.

Шейко є членом міжнародної мережі Bucerius Summer School (фундація ZEIT-Stiftung, Гамбург, Німеччина) і міжнародної професійної мережі перформативних мистецтв ІЕТМ та мережі Total Theatre Network.

У 2018 році Володимир Шейко разом із Олексієм Анановим, Ярославою Кравченко, Сергієм Перекрестом та Іваном Козленком заснували незалежний театральний простір «Сцена 6» у київському Довженко-Центрі.

Володимир Шейко був продюсером вистави Тамари Трунової «Погані дороги» за п’єсою Наталки Ворожбит про війну на сході України, яка здобула премію «Київський рахунок»

11 років Володимир Шейко працював в українському представництві Британської Ради.

Шейко є організатором численних культурних проєктів і подій у Великобританії та 15 країнах Європи: виставок, мистецьких резиденцій, кінофестивалів, професійних стажувань, концертів, літературних програм, тренінгів, театральних постановок.

Став першим генеральним директором Українського інституту, заснованого при МЗС України у 2017 році.

Український інститут - державна установа, яка представляє українську культуру та формує позитивний імідж України в світі, використовуючи можливості культурної дипломатії.