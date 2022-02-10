«Може, я не влучу в ціль, але хочу отримати навички володіння зброєю». Українці вчаться захищатися у випадку нападу Росії

У Харкові, Києві та інших українських містах на тлі наростання російської військової загрози організували військові курси для цивільного населення. Останнім часом попит на них суттєво зріс: на навчаннях чоловіки та жінки освоюють стрільбу з автомата та навички надання першої допомоги, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Вікторія Макарова – менеджер будівельної компанії із Харкова. Віднедавна у вільний від роботи час жінка вчиться стріляти.

«Я розумію, що я, можливо, не потраплю в ціль. Але я хочу отримати хоча б мінімальні навички володіння зброєю, – каже Вікторія. – І, може, я таки буду корисна».

Харків розташований всього за 40 км від кордону з Росією, де Кремль нарощує кількість військових та бойової техніки. Вікторія каже, що у її місті загрозу вторгнення в Україну сприймають дуже серйозно.

«Ми чуємо про велике скупчення військ біля наших кордонів, і величезна небезпека, що нас знову атакують. Ми не збираємось бігти і кидати наше улюблене місто Харків, а значить, ми маємо його захищати», – каже вона.

Військовий інструктор Ігор Пушкарьов каже, що на тлі новин про можливе вторгнення Росії попит на курси самооборони та надання першої допомоги різко зріс. Ігор сам брав участь у боях на сході України у 2014 році та зараз робить все, щоб ситуація не повторилася. Якщо, за його словами, у людей будуть базові інструкції щодо поводження зі зброєю, якщо вони знатимуть правила безпеки, як надавати першу допомогу – все це може допомогти їм у разі надзвичайної ситуації.

«Виходячи з власного досвіду, я скажу, що дівчата набагато більш відповідально до цього підходять насправді, – каже Пушкарьов. – У хлопців є такий бойовий дух. А дівчата дуже якісно, старанно працюють. Тому за них я найменше хвилююся. Я знаю, що все буде зроблено добре».

Студентка юридичного факультету Дар’я Конох у свої 23 роки також освоює навички стрільби. На запитання, чи не вважає вона, що займається «нежіночою» справою, Дарія сміється: «Дівчатам тут місце! Я знаю дуже багато професійних військових – жінок, – каже вона. – І я вважаю, що гендер у цьому випадку не відіграє жодної ролі!»

Дар’я визнає, що, незважаючи на регулярні тренування, їй та іншим українцям морально складно бути готовими до повномасштабної війни.

«Люди всі з різною психологією. Хтось схильний до того, щоб воювати, комусь це добре вдається, і морально, і фізично. Комусь – ні. Не всім дано воювати», – зауважує вона.

У Києві теж проходять аналогічні навчання у рамках військової підготовки. Їх проводять для чоловіків-добровольців члени «Нацкорпусу».

«Існує реальна небезпека вторгнення російських військ на нашу територію, на нашу батьківщину. Це мій обов'язок перед суспільством та моєю країною – захищати її», – каже доброволець на ім'я Антон, який перезаряджає автомат.

«Я боюся за себе, за свою сім'ю. Я хочу навчитися захищати себе та захищати Україну, – каже його колега по курсах Іван. – Хочу спробувати себе, щоб бути у безпеці та не боятися окупантів».