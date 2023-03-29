В УПЦ МП не зможуть забрати Лавру? Боротьба за монастирі, «полювання» на Путіна

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що УПЦ (МП) не має наміру виселятися з Лаври до завершення судового розгляду. Представники церкви подали до суду.
29 березня – згідно з розпорядженням Мінкульту – останній день, коли УПЦ МП може проводити богослужіння у Києво-Печерській лаврі. Останнє богослужіння: пряме включення і репортаж про збір та вивіз майна з Лаври.
Як вирішиться ситуація з Києво-Печерської лаврою, оскільки УПЦ (МП) скаржиться міжнародним організаціям?
Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:
- Державний департамент США підтримав створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України.
Про це заявила посолка з питань глобального кримінального правосуддя Державного департаменту США Бет Ван Скаак. Цю модель трибуналу називають гібридною. Наскільки реально притягнути до відповідальності Путіна та Росію?
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