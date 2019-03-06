USAID допоміг Міносвіти перейти на електронне урядування

Замість стосів паперів на робочих столах у чиновників – планшети. Міністерство освіти і науки України перейшло на електронне управління документообігом. У МОН повідомили про успішне завершення проекту міжнародної технічної допомоги «Альянс сприяння прозорому управлінню освітою в Україні» (UTEMA), що тривав упродовж 2016-2019 років.

Ми отримали ефективні інструменти для більш прозорого управління освітою

«Ми отримали ефективні інструменти для більш прозорого управління освітою», – заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич на прес-конференції, присвяченій переходу на е-урядування в МОН.

Як розповіла міністр, тепер кожен працівник може зайти в базу даних і відстежити, коли той чи інший документ надійшов до міністерства, хто над ним працював і на якому він зараз етапі.

«Раніше я як міністр завжди заставала у своєму кабінеті величезні стоси паперів, які були мені адресовані і які потрібно було розписати. Сьогодні я можу зі свого планшета розписати цю пошту, навіть не перебуваючи безпосередньо у своєму кабінеті. Це дуже пришвидшує документообіг, підвищує ефективність врядування», – сказала Гриневич.

Окрім документообігу в МОН, оцифровано також фінансову та статистичну звітність вишів. І, як кажуть у міністерстві, це допомагає приймати вірні управлінські рішення – наприклад, про те, які виші заслуговують на переваги при отриманні держзамовлення.

Проект «Альянс сприяння прозорому управлінню освітою в Україні» профінансувало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Довіра громадськості до освітньої системи України зросте

«Я вважаю, що наш «Альянс» досягнув мети, – зазначає директор USAID в Україні Сюзан Фрітц. – Ці важливі цифрові рішення забезпечують прозорість та підзвітність у роботі міністерства, звужують можливості корупційних проявів. Довіра громадськості до освітньої системи України зросте».

Завдяки проекту міністерство отримало не лише 2 електронні системи – документообігу та фінансової звітності, але й власний сервер з ліцензією Microsoft.

Як сказав директор «Microsoft Україна» Михайло Шмельов, «цифрова трансформація, яка відбулася в МОН, дасть змогу нарощувати якість роботи міністерства, якість освіти в Україні».

Електронні бази даних дають змогу бачити, які кошти куди йдуть

«Серверна вже працює, навчання серед персоналу міністерства проведені, а електронні бази даних дають змогу бачити, які кошти куди йдуть», – розповів «Голосу Америки» директор «Американських рад з міжнародної освіти в Україні» Ярема Бачинський.

«Американські ради» координували проект е-врядування в МОН. І як каже Бачинський: «З часом вплив цих цифрових систем управління освітою стане дуже відчутним. Своїм існуванням вони мінятимуть поведінку людей. У кращий бік, у бік більшої підзвітності».