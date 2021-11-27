В Україні вакциновано вже понад 96 відсотків освітян – Міністерство освіти

В Україні принаймні однією дозою вакциновано 96,5 відсотків вчителів шкіл, повідлмив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

«Принаймні однією дозою вакциновано 96,5% працівників закладів загальної середньої освіти, з них повний цикл вакцинації вже пройшли понад 563 тис., або 86,4% від загальної кількості (22 листопада було 84,5%)», – зазначив Шкарлет.

Серед лідерів регіонів повного циклу вакцинування міністр назвав Луганську (94,3%), Сумську (93,9%), Донецьку (93,8%), Черкаську (93,7%) та Харківську (93,5 %) області.

У Києві рівень щеплення працівників шкіл двома дозами вакцини від COVID-19 становить нині 88,3%.

Дистанційно в Україні продовжують працювати 1,2 тисячі шкіл через відсутність 100% рівня вакцинації працівників у «червоній» зоні. На початку цього тижня дистанційно працювала 1,7 тисяча шкіл.

Також Міністр освіти і науки повідомив, що є вчителі, відсторонені від роботи через відсутність вакцинації. За оперативною інформацією департаментів освіти і науки, це 2,8 тисячі вчителів середніх шкіл.