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25 Липень 2019, Київ 16:20
Події

Зеленський vs Кличко

Президент Зеленський просить уряд звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації, залишивши за ним лише посаду мера столиці. Раніше Віталій Кличко говорив, що Зеленський збирається «призначити в КМДА свою людину». На думку Кличка, позбавлення обраного мера виконавчих повноважень є «поверненням методів Януковича і позбавленням Києва самоврядування». Гість програми «Ваша Свобода»: Віталій Кличко, київський міський голова і голова КМДА. Ведучий: Віталій Портников.

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