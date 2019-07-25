Зеленський vs Кличко

Президент Зеленський просить уряд звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації, залишивши за ним лише посаду мера столиці. Раніше Віталій Кличко говорив, що Зеленський збирається «призначити в КМДА свою людину». На думку Кличка, позбавлення обраного мера виконавчих повноважень є «поверненням методів Януковича і позбавленням Києва самоврядування». Гість програми «Ваша Свобода»: Віталій Кличко, київський міський голова і голова КМДА. Ведучий: Віталій Портников.