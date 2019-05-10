LIVE | Паспорти від Путіна. Відповідь Києва

Громадян України в ОРДЛО, які отримають російські паспорти, можуть позбавити українських пенсій і соцвиплат. Паспорти від Путіна і відповідь Києва – якою вона може бути?

Учасники програми «Ваша Свобода»: Єгор Фірсов, депутат Верховної Ради 7-8 скликань; Гєла Васадзе, політичний аналітик Кавказького інституту стратегічних досліджень; Олександр Левченко, радник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб; Олександр Меланченко, глава департаменту Донецької ОДА у 2014-16 роках. Ведучий: Олександр Лащенко.