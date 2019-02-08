Вибори президента: кількість і якість

Сьогодні завершується реєстрація кандидатів на вибори президента України. Центральна виборча комісія зареєструвала вже 42 кандидати - рекордну кількість учасників президентських виборів в Україні. У програмі «Ваша Свобода» аналізуємо хід виборчої кампанії і як кількість кандидатів вплине на якість виборів.

Учасники програми: Оксана Ставнійчук, парламентський аналітик руху «Чесно»; Володимир Фесенко, політолог; Тарас Шевченко, директор Центру демократії і верховенства права. Ведучий: Віталій Портников.