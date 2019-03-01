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01 Березень 2019, Київ 16:43
Події

Закон про мову: об’єднує чи розколює?

Верховна Рада у четвер розпочала розгляд у другому читанні законопроект № 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Голова комітету з питань культури і духовності ВР Микола Княжицький заявив, що закон об’єднує Україну. Натомість фракція «Опозиційного блоку» вважає, що законопроект розколює суспільство. Раніше Угорщина назвала даний законопроект частиною антиугорської кампанії в Україні. Учасники програми «Ваша Свобода»: Оксана Юринець, народний депутат України (БПП); Михайло Товт, почесний голова Демократичної спілки угорців України; Ведучий: Віталій Портников.

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