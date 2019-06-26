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26 Червень 2019, Київ 16:36
Події

Зустрічі Трампа – з Путіним і Зеленським

Вашингтон дуже зацікавлений якнайшвидше визначитись з датою і темами першої зустрічі президентів Трампа і Зеленського. Про таку зацікавленість заявив тимчасовий повірений США в Україні Вільям Тейлор. Водночас Трамп готується зустрітися з Путіним на саміті G20 в Японії.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Євген Бистрицький, доктор філософських наук, професор; Роман Мамонов, ведучий проекту «Голосу Америки» «Настоящее время. Америка»; Зенон Завада, політичний аналітик «Конкорд Капітал». Ведучий: Олександр Лащенко.

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