Автокефалія: як домовляться українські церкви

УАПЦ і УПЦ (КП) поки що не можуть дійти згоди щодо об’єднаної церкви, розповівпредстоятель Української автокефальної православної церкви митрополит Макарій. Не вирішене питання зі статутом та моделлю, існують суперечки щодо назви нової церкви. Без вирішення цих питань, на думку митрополити Макарія, не можливо проводити об’єднавчий Собор. Саме нова об’єднана православна церква і має отримати томос про автокефалію. Чи домовляться українські церковні лідери, навіщо Андріївську церкву передали у користування Вселенського патріархату, а також які настрої українців щодо церковного питання фіксують соціологи. Про все це у черговому випуску програми «Ваша Свобода».

Учасники програми: Ростислав Павленко, директор Національного інституту стратегічних досліджень; Любомир Мисів, заступник директора соціологічної групи «Рейтинг». Ведучий: Віталій Портников.