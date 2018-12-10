LIVE | Війна Росії і України. Куди йдуть танки?

Підтверджуються заяви президента України Петра Порошенка і начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка про нарощення російських військ навколо України. Фото супутника показують сотні російських танків за 18 кілометрів від кордону. Раніше Порошенко і Муженко заявляли, що біля кордону з Україною, в ОРДЛО і в Криму розгорнуто понад 80 тисяч російських вояків і 900 танків. Але у Росії звинувачують Україну в намірах здійснити удар. Учасники програми «Ваша Свобода»: Михайло Самусь, експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння; Андрій Тетерук, член комітету ВР з питань національної безпеки і оборони. Ведучий: Олександр Лащенко.