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10 Грудень 2018, Київ 16:00
Події

LIVE | Війна Росії і України. Куди йдуть танки?

Підтверджуються заяви президента України Петра Порошенка і начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка про нарощення російських військ навколо України. Фото супутника показують сотні російських танків за 18 кілометрів від кордону. Раніше Порошенко і Муженко заявляли, що біля кордону з Україною, в ОРДЛО і в Криму розгорнуто понад 80 тисяч російських вояків і 900 танків. Але у Росії звинувачують Україну в намірах здійснити удар. Учасники програми «Ваша Свобода»: Михайло Самусь, експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння; Андрій Тетерук, член комітету ВР з питань національної безпеки і оборони. Ведучий: Олександр Лащенко.

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