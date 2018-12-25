Путін і мир на Донбасі

«Ми хочемо, щоб на всій території України був мир…» – переконував на своїй підсумковій прес-конференції президент Росії Володимир Путін. Між тим, через кілька місяців виповниться вже п’ять років розв’язаній Росією війні на Донбасі. Якого миру хоче «миротворець» Путін і що на це відповідає Україна?

Учасники програми «Ваша Свобода»: Віталій Овчаренко, громадський активіст, донеччанин, ветеран війни на сході України; Віталій Сізов, аналітик Донецького інституту інформації; Ігор Козловський, релігієзнавець, колишній полонений угруповання «ДНР».