Різдво: коли святкувати? | Ваша Свобода

Від минулого року 25 грудня, Різдво за григоріанським календарем, є святковим днем у державі. Також лишається таким святковим днем і 7 січня – Різдво за юліанським календарем. Об’єднана Православна церква України поки що відзначає Різдво саме 7 січня. Предстоятель ПЦУ Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода заявляв, що не варто поспішати змінювати календар, адже не всі люди це сприймуть. Раніше речник УПЦ КП Євстратій (Зоря) запевняв, що надання українській церкві томосу про автокефалію не передбачає обов’язкової зміни дати святкування Різдва.

Учасники програми «Ваша Свобода»: релігієзнавець Оксана Горкуша, ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості Георгій Коваленко, голова синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП) Климент (Вечеря). Ведучий: Олександр Лащенко.