LIVE | «Українські націоналісти» і Польща

Конституційний суд Польщі визнав неконституційними поправки до закону про Інститут національної пам’яті із визначеннями «українські націоналісти» та «Східна Малопольща». Ці положення опротестував президент Польщі Анджей Дуда. Президент України Петро Порошенко привітав рішення польського КС та подякував Дуді. Положення, які ухвалили торік у Польщі, передбачали кримінальну відповідальність для тих, хто заперечує «злочини українських націоналістів». У програмі «Ваша Свобода» аналізуємо рішення суду, яких ще кроків чекати від Польщі, говоримо про перспективи українсько-польських відносин.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Олександр Зінченко, український історик; Оксана Юринець, народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв’язків з Польщею; Лукаш Адамскі, польський історик.