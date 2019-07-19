LIVE | Верховна Рада #9. Виборча кампанія 2019

Цієї неділі Україна обиратиме парламент 9-го скликання. Майже 6 тисяч претендентів виборюватимуть право зайняти 424 крісла у Верховній Раді. Два бюлетені: в одному – 22 партії, інший – окремий для кожного округу. Десь, як на Хмельниччині – з 5-ти прізвищ, а десь, як на Одещині – 45 кандидатів. Національна поліція відкрила понад 270 кримінальних проваджень щодо порушень, кандидатів знімали з виборчих перегонів. Як кандидати боролися за виборця?

Учасники програми «Ваша Свобода»: Олександр Неберекут, аналітик, експерт ГМ «Опора»; Діана Дуцик, виконавча директорка Українського інституту медіа та комунікації; Мустафа Найєм, народний депутат України; Денис Рибачок, аналітик «Комітету виборців України».