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19 Серпень 2019, Київ 16:43
Події

LIVE | Зеленський зустрічає Нетаньягу: Путін втрачає друзів?

Сьогодні в Україні перебуває з візитом прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. При всій важливості двосторонніх відносин, головне для України – війна, яку продовжує Росія. А Нетаньягу за останні 4 роки 13 разів зустрічався у Москві з Путіним. Чи може Зеленський задіяти прем'єра Ізраїлю посередником? Нетаньягу – між Путіним і Зеленським. Обговорюємо з учасниками програми. Це – голова комітету в закордонних справах Верховної Ради 8-го скликання Ганна Гопко та російський політичний експерт Костянтин Еггерт.

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