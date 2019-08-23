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23 Серпень 2019, Київ 16:35
Події

Генерал Забродський: в День прапора про ціну незалежності

Незалежність і державний прапор набувають особливого змісту під час війни. В останні п’ять років це особливо відчула більшість громадян України, а особливо ті, хто з синьо-жовтим прапором йшов у бій чи ті, хто за свої погляди та вчинки потрапив до в’язниць Росії, окупованого Донбасу і Криму. Про День незалежності, обмін полонених, Ходу гідності та Марш захисників говоримо з генерал-лейтенантом, тепер вже колишнім командувачем Десантно-штурмових військ Збройних сил України, обраним народним депутатом від «Європейської солідарності» Михайлом Забродським.

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