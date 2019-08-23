Генерал Забродський: в День прапора про ціну незалежності

Незалежність і державний прапор набувають особливого змісту під час війни. В останні п’ять років це особливо відчула більшість громадян України, а особливо ті, хто з синьо-жовтим прапором йшов у бій чи ті, хто за свої погляди та вчинки потрапив до в’язниць Росії, окупованого Донбасу і Криму. Про День незалежності, обмін полонених, Ходу гідності та Марш захисників говоримо з генерал-лейтенантом, тепер вже колишнім командувачем Десантно-штурмових військ Збройних сил України, обраним народним депутатом від «Європейської солідарності» Михайлом Забродським.