Путін як лохів наших політиків розводить – німецький журналіст

Гості програми «Ваша Свобода»: Олексій Мацука, журналіст, блогер; Семен Кабакаєв, координатор проекту «Стоп терор»; Борис Райтшустер, німецький журналіст, письменник



У президента України Володимира Зеленського дотрималися домовленостей із президентом Росії Володимиром Путіним саме заради повернення додому українських полонених. Ніяких інших зобов’язань перед Путіним не було. У цьому запевнив в інтерв’ю виданню «Українська правда» помічник президента Зеленського Андрій Єрмак, який очолював українську частину групи з обміну.

Олександр Лащенко: Пане Кабакаєв, можна скільки завгодно критикувати Зеленського, що він сам-на-сам намагається домовитися з Путіним, а Путін за понад 5 років ним же розв’язаної війни проти України показав, що єдина домовленість із приводу миру на Донбасі можлива для нього одна – капітуляція України. Але обмін відбувся. І це важливо. Помічник президента України Андрій Єрмак підкреслив, що йдеться тільки про зобов’язання у цій сфері – щодо обміну. Як ви прокоментуєте: розширення переговорів можливе саме на умовах України?

Якщо президент Зеленський не буде виконувати те, що каже Путін, ці всі обміни дуже швидко завершаться

Семен Кабакаєв: Про капітуляцію України – безумовно. Але це дуже гучно сказано. Ніхто спускати офіційно прапор з будинку Верховної Ради або адміністрації президента і вішати російський не буде. Це буде робитися дуже м’яким способом, який велика кількість населення України не буде помічати. Тому ці переговори і ця фраза, що «вони зазначили, що додаткових умов не було» – звичайно, що не було! Але якщо ви хочете наступний «пакет» полонених, українських бранців, то треба перейти до виконання «мінського формату». Нічого, що ми й так його виконуємо впродовж всіх цих 5 років, але ж не виконуємо його так, як хоче Путін. Безумовно, якщо президент Зеленський не буде виконувати те, що каже Путін, ці всі обміни дуже швидко завершаться. І це, можливо, було перше і останнє, де Зеленський зміг забрати наших людей.

Путін не полишив свої спроби і намагання повернути Україну у свою орбіту. Те питання капітуляції і є цим. Ми не можемо в один день побачити, як зайдуть сюди депутати Держдуми і почнуть якісь меморандуми підписувати. Але може бути переглянуте питання російської мови на окупованих територіях, як вже заявляли в команді Зеленського. Це вже посягання на ідентичність людини, ідентичність України.

Перед тим, як заїхав перший танк у Крим і на Донбас, знищували мову, культуру й викривляли історію

Найближчим часом буде «нормандський формат». Я впевнений на 99%, що Путін прийде туди вже не таким «нерукопожатним», як це до цього було. Його тепер підсилює обмін, який відбувся. Він скаже: ми рухаємося, а тепер чекаємо від Зеленського. Зеленський скаже, що ми всі повинні рухатися. Я чекаю на той час, коли буде офіційна заява після «нормандського формату», що робитиме нова влада, і що Зеленський робитиме з гуманітарною політикою в Україні. Від гуманітарної політики залежить те, як буде поводити себе Путін. Йому головне – зробити перший крок, тобто починати знищувати гуманітарну політику, яка з 2014 року почала розбудовуватися (закон про мови, квоти на українське телерадіомовлення, націонал-патріотичне виховання і так далі). Перед тим, як заїхав перший танк у Крим і на Донбас, знищували мову, культуру й викривляли історію. Через духовенство так само працювали.

– Пане Мацука, той же Андрій Єрмак наголосив: «Ролі Медведчука у цьому обміні 35 на 35 не було жодної, а всі ці поїздки кума Путіна до Москви, Владивостока – все це піар і не більше». Можете прокоментувати?

Олексій Мацука: Зараз будь-яка людина, яка прийде на посаду президента України, буде дотримуватися тієї логіки, яка була за минулої влади – політико-дипломатичний шлях. Якби зараз тут сидів Порошенко як президент, ми бачили б те ж саме. Ймовірно, обмін міг би відбуватися. Але ще побачили б у ньому Медведчука. І, дійсно, за нинішньою розстановкою сил це – піар.

Сьогодні прийшов час для «зелених коридорів»

Слово «капітуляція» – дуже токсичне. Воно використовується певними політичним партіями задля боротьби на свого виборця. В реальному житті я не уявляю, що означає слово «капітуляція». Є повернення людей через політико-дипломатичний шлях, який, до речі, запропонував ще Порошенко. Є виконання політичного блоку «мінського пакету». Вся суперечка зараз в тому, що Україна готова виконати політичний блок – є закон про «особливий статус» для Донбасу, є закон про «амністію» людей. Росія не хоче виконати безпековий блок.

Упродовж 5 минулих років була ситуація, коли ми вже точно змогли побудувати «червоні лінії» по тому, що ми маємо захистити і не зробити і як себе поводити. Сьогодні прийшов час для «зелених коридорів». Вся дискусія навколо цього коридору, коли він з’являється, коли йде щось на покращення тієї чи іншої кризи, то, звичайно, має бути якась жертва у цьому процесі.

– (Переклад) Пане Райтшустер, Путін – давній герой вашого роману. Путіна ви різко критикували ще до другого Майдану. У нього в Україні візаві не Порошенко, а Зеленський. Як оціните? Вже 100 днів перебування Зеленського на посаді президента України минуло. І ось цей обмін – ключова подія!

Борис Райтшустер (переклад): Щодо обміну, то, з одного боку, суто по-людськи дуже радий, що Сенцов на волі, що ці люди на волі. Суто по-людськи, то це прекрасно і як «гора з плечей». Із іншого боку, те, що видано головного обвинувачуваного у справі збиття «Боїнга» – ух! Це дуже важко. І я тут не хотів би бути на місці Зеленського.

Нещодавно я був на конференції у Криниці у Польщі. Там виступала представниця влади Москви, яка говорила, що одна з цілей зовнішньої політики – це налагодження «добросусідських відносин з Україною». Просто такий цинізм! Там війна, туди йдуть танки, боєприпаси! В Україні, на жаль, вже зараз до цього звикли, а в Німеччині це часто сприймають за «чисту монету», у це вірять. І тому цей цинізм досить успішний.

Всі докази вказують на керівництво Москви, а вся політика наша мовчить

У нас нещодавно було вбито в центрі Берліну, неподалік відомства канцлера, чеченця. Всі докази вказують на керівництво Москви, а вся політика наша мовчить! Відчуття, що навіть на це готові заплющувати очі, а ви про Україну! Відчуття, на жаль, що на це давно заплющували очі – через цих українців, тому що вони ніби не піддаються, все лепечуть, все незадоволені, нам торгівлю з Росією зупиняти? Жах! Путін нав’язав свою волю і Україні, і Європі, можливо, й США, на жаль, поки що дуже схоже на це. Він як лохів наших політиків розводить. Дійсно образливо за державу, що ми такі дурні, наївні і продажні… Вибачаюсь особисто як громадянин перед Україною – незручно за свою країну (Німеччину – ред.).

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