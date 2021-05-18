Верховна Рада розгляне відставку трьох міністрів

18 травня Верховна Рада України проведе позачергове засідання. Депутати розглянуть відставку трьох міністрів – міністра охорони здоров’я Максима Степанова, міністра інфраструктури Владислава Криклія і міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

Криклій та Петрашко написали заяви про відставку за власним бажанням, а подання на звільнення Степанова подав прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Депутати планують заслухають звіти всіх трьох міністрів.

Трансляція засідання Верховної Ради та коментарі експертів – у програмі Свобода Live.