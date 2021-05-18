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18 травня 2021, Київ 16:33
Політика

Верховна Рада розгляне відставку трьох міністрів

Початок ефіру о 15:30

18 травня Верховна Рада України проведе позачергове засідання. Депутати розглянуть відставку трьох міністрів – міністра охорони здоров’я Максима Степанова, міністра інфраструктури Владислава Криклія і міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

Криклій та Петрашко написали заяви про відставку за власним бажанням, а подання на звільнення Степанова подав прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Депутати планують заслухають звіти всіх трьох міністрів.

Трансляція засідання Верховної Ради та коментарі експертів – у програмі Свобода Live.

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