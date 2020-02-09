Ветеран-парамедик: «Нашу головну базу в Костянтинівці ми називали «дурдом»

До війни Володимир Мостовий мав свій бізнес на Київщині, пройшов Майдан у складі громадянського руху «Спільна справа» і з перших днів російсько-української війни опинився у добровольчому підрозділі Окремої бригади швидкого реагування. Нині Мостовий очолює Федерацію громадських організацій ветеранів АТО (ООС) Київщини і має чималий обсяг роботи, щоб добитись захисту соціальних прав, психологічної реабілітації та медичної реабілітації ветеранів.

– Окрема бригада швидкого реагування – це бригада парамедиків, тобто, тих, хто надає пораненому первинну допомогу. Працювали ми по трьох секторах: основна база містилась у Костянтинівці (ми її поміж собою базу називали «дурдом»), ще у Теплому та Новогродовці бази були, звідки ми виїжджали у такі точки, як Щасливе, Водяне…

Мене особисто навчали американські парамедики-фахівці, з досвідом роботи у «гарячих» точках, які приїхали в Україну 2014 року. Певний час я працював у проекті «Медсанбат». Отримав, вважаю, дуже важливий досвід.

– Чи кожна військова бригада мала медиків?

– Медик був у кожній бригаді. Парамедики також були, це була команда: водій, парамедик. Я думаю, ми з честю виконали свою місію: після того, як нам вдалось вирватись з «Дебальцевського котла» ми передали нашу техніку Госпітальєрам.

Наведу трохи статистики: як мені відомо, близько 90 відсотків парамедиків з Окремої бригади швидкого реагування пізніше пішли до Збройних сил та Національної гвардії України, дехто досі займається інструкторською діяльністю, наприклад, Людмила Белека, Олександр Корнійчук.

– Тож чому ви зайнялись громадською роботою?

– Знаєте, коли повертаєшся додому, раптом розумієш – тебе тут ніхто не чекає. Життя пішло вперед.

Я збагнув, що треба єднатися з такими ж ветеранами, як я сам – щоб нас помітили

І я збагнув, що треба єднатися з такими ж ветеранами, як я сам – щоб нас помітили, щоб нам надавали підтримку відповідно до законодавства, яке якраз почали ухвалювати, що стосується державної підтримки ветеранів тощо.

У 2015 році була створена Федерація громадських організацій ветеранів АТО (ООС) Київщини. Перед тим в області працювала ветеранська координаційна рада, але робота не склалась, нам не вдалося розв’язати питання виділення земельних ділянок ветеранам. Щоправда, ділянки вдалось «вибити», але дотепер у земельній сфері відбуваються різні махінації.

– А які питання є гострими на сьогодні?

– Медичне забезпечення, психологічна реабілітація ветеранів. У 2019 році троє голів Київської обласної держадміністрації по черзі були призначені, звісно, це ускладнює роботу. Власне, моя місія – спілкуватися з чиновниками, від яких залежить і медичне лікування ветеранів, і санаторне забезпечення, тощо.