Безпілотники атакували енергооб’єкти в трьох областях Росії. Shot інформує, що впродовж ночі 31 жовтня місцеві жителі чули вибухи і звуки роботи ППО в Орлі, Ярославлі та Владимирі. Згідно з OSINT-аналізом телеграм-каналу Astra, один із ударів по ТЕЦ в Орлі припав по відкритому розподільчому пристрою, після чого в обласному центрі зникло світло. «Внаслідок збиття БпЛА сталося падіння уламків на території ТЕЦ міста Орла, що спричинило пошкодження обладнання електропостачання. Постраждалих та займання на об’єкті немає, на місці події перебувають співробітники спеціальних служб», – писав уночі 31 жовтня губернатор Орловської області Андрій Кличков. У Владимирі після удару дрона розпочалася пожежа на електропідстанції «Владімірская», в Ярославлі під час атаки закривали місцевий аеропорт. Україна наразі це не коментувала.