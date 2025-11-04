Повітряні сили: російська армія запустила ракети і 130 дронів протягом ночі, є влучання

Російські війська атакували Україну ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області й шістьма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області протягом ночі на 4 листопада, повідомляє командування Повітряних сил вранці в середу.

Також армія РФ запустила 130 ударних БПЛА Shahed, «Гербера» і інших типів із напрямків Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також мису Чауда в окупованому Криму.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться в зведенні.

Військові зафіксували влучання ракет та 31 ударного БпЛА на 14 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



