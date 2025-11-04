ДСНС: армія Росії вдарила по автомобілю «швидкої», троє постраждалих

Російські військові атакували карету швидкої допомоги, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій вранці 4 листопада:

«У Нікополі на Дніпропетровщині російські окупанти цілеспрямовано вдарили по автомобілю «швидкої», який транспортував хвору людину до лікарні».

Служба уточнює, що троє медиків зазнали травм, пацієнт не постраждав.

Рятувальники доправили поранених до лікувального закладу.

У серпні 2025 року ДСНС повідомляла про російський удар по кареті «швидкої» в Бериславському районі Херсонської області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



