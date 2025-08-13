ДСНС: російські військові били по легковиках із цивільними – є жертви

Російські військові 13 серпня били дронами по цивільних легкових автомобілях у двох прифронтових областях, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«У Бериславському районі (Херсонської області – ред.) ворожий БпЛА влучив у легковий автомобіль. Загинула одна людина, ще одна жінка поранена. Рятувальники деблокували загиблого та доставили постраждалу до лікарні. Крім того, удар по кареті «швидкої» спричинив пожежу, яку загасили вогнеборці», – йдеться в повідомленні.

Також рятувальники повідомили, що на Донеччині російський дрон влучив у легковик із трьома людьми.

«Авто з’їхало в кювет. Двох чоловіків витягли поліцейські, третього – деблокували рятувальники та передали медикам», – інформують у ДСНС.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.