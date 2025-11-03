На Дніпропетровщині через удари РФ є загиблий і поранені – ОВА

Три райони Дніпропетровської області впродовж дня 3 листопада зазнали російських ударів, загинув чоловік, поранені ще троє людей, повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко.

«По Грушівській громаді Криворізького району агресор влучив безпілотником. На жаль, загинув 54-річний чоловік… Нікопольщина потерпала від атак FPV-дронами та артилерією. А саме – райцентр, Покровська, Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька громади. Постраждали троє людей – 67-річна жінка та чоловіки 49 і 40 років. Усі на амбулаторному лікуванні. Пошкоджені три магазини, коледж, багатоквартиний будинок, авто. Горіла будівля, що не експлуатується», – йдеться в повідомленні.

Також російські військові поцілили по Межівській і Покровській громадах у Синельниківському районі, тут минулося без жертв і потерпілих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



