ОВА: армія Росії атакувала громаду на Сумщині, є загиблий

Російська армія атакувала Тростянецьку громаду ударними безпілотниками вночі на 3 листопада, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Росіяни цинічно поцілили у людей – прицільно, уночі, коли вони спали. Попередньо, загинула одна людина», – заявив він.

Рятувальники деблокували з-під завалів ще трьох людей, їм надають необхідну медичну допомогу. За словами Григорова, триває пошуково-рятувальна операція, наслідки атаки уточнюються.

Увечері 2 листопада російські військові завдали ракетного удару по селу у Лебединській громаді на Сумщині, постраждали двоє жінок.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



