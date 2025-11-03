Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

ОВА: армія Росії атакувала громаду на Сумщині, є загиблий

Ілюстраційне фото. Наслідки російського удару по Охтирці, Сумська область, 20 серпня 2025 року
Ілюстраційне фото. Наслідки російського удару по Охтирці, Сумська область, 20 серпня 2025 року

Російська армія атакувала Тростянецьку громаду ударними безпілотниками вночі на 3 листопада, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Росіяни цинічно поцілили у людей – прицільно, уночі, коли вони спали. Попередньо, загинула одна людина», – заявив він.

Рятувальники деблокували з-під завалів ще трьох людей, їм надають необхідну медичну допомогу. За словами Григорова, триває пошуково-рятувальна операція, наслідки атаки уточнюються.

Читайте також: Прокуратура: через атаку по автівці на Харківщині постраждало подружжя пенсіонерів та їхній син

Увечері 2 листопада російські військові завдали ракетного удару по селу у Лебединській громаді на Сумщині, постраждали двоє жінок.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG