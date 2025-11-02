Прокуратура: через атаку по автівці на Харківщині постраждало подружжя пенсіонерів та їхній син

На Харківщині сили РФ вдарили дроном по цивільному автомобілю, йдеться у повідомленні місцевої прокуратури.

«У селі Підлиман Ізюмського району близько 13:00 ворожий FPV-дрон вдарив по цивільному автомобілю. Постраждали подружжя пенсіонерів та їхній син», – розповіли у відомстві.

Також відомо, що вранці 2 листопада у селі Одноробівка Богодухівського району російський FPV-дрон поцілив у транспортний засіб.

У прокуратурі зазначили, що також ударний дрон типу «Герань-2» влучив у домоволодіння в селі Скосогорівка Богодухівського району.

Крім того, 2 листопада орієнтовно о 16:00 війська РФ, попередньо, з реактивної системи залпового вогню обстріляли село Циркуни, підсумували у відомстві.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.