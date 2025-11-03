Російські обстріли: є загиблі на Донеччині та Херсонщині

Російські атаки за попередню добу вбили трьох жителів у Донецькій області, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«За 2 листопада росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Мирнограді та 1 у Старорайському», – заявив він.

Ще один житель області зазнав поранень – у Райгородку.

Очільник Дніпропетровщини Владислав Гайваненко повідомив про ракетний удар по обласному центру:

«Понівечене підприємство. Виникла пожежа, її загасили. Постраждав 37-річний чоловік. Лікуватиметься вдома».

Ще один цивільний, 73-річний чоловік, постраждав через атаку на Павлоград, лікуватиметься амбулаторно. Загалом напередодні в цьому місті постраждали четверо людей.

Армія РФ продовжила обстріли населених пунктів Херсонщини, повідомив голова області Олександр Прокудін.

За його даними, постраждали вісім багатоповерхівок та дев’ять приватних будинків, адмінбудівля та приватні автомобілі.

«Через російську агресію одна людина загинула, ще вісім – дістали поранення», – заявив він.

Очільник Харківщини Олег Синєгубов повідомив про обстріли Харкова та 12 населених пунктів області. Загалом постраждали п’ятеро людей:

«У с. Підлиман Борівської громади постраждали 66-річна жінка і чоловіки 70, 51 та 45 років; у с. Циркуни постраждала 66-річна жінка».





Атаки різними видами озброєння пошкодили інфраструктуру в Харкові, Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Лозівському районах.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



