Повітряні сили: Росія вночі атакувала Україну 3 ракетами «Кинджал», одну з них збили

Російська армія протягом ночі запустила загалом 150 засобів повітряного нападу на Україну, заявило командування Повітряних сил вранці 3 листопада.

Зокрема, військові зафіксували російські удари:

3 аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької області

4 балістичними ракетами Іскандер-М із окупованого Криму

5 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської області

138 ударними безілотниками Shahed, «Гербера» та інших типів із напрямків Курська, Міллєрова, Орла та Приморсько-Ахтарська. Близько 80 із них – «Шахеди»

«За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» та 115 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться в зведенні.

Командування також зафіксувало влучання ракет та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



