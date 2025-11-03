Доступність посилання

ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Повітряні сили: Росія вночі атакувала Україну 3 ракетами «Кинджал», одну з них збили

Робота мобільної вогневої групи на Харківщині, липень 2025 року
Робота мобільної вогневої групи на Харківщині, липень 2025 року

Російська армія протягом ночі запустила загалом 150 засобів повітряного нападу на Україну, заявило командування Повітряних сил вранці 3 листопада.

Зокрема, військові зафіксували російські удари:

  • 3 аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької області
  • 4 балістичними ракетами Іскандер-М із окупованого Криму
  • 5 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської області
  • 138 ударними безілотниками Shahed, «Гербера» та інших типів із напрямків Курська, Міллєрова, Орла та Приморсько-Ахтарська. Близько 80 із них – «Шахеди»

«За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» та 115 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться в зведенні.

Командування також зафіксувало влучання ракет та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Читайте також: ОВА: армія Росії атакувала громаду на Сумщині, є загиблий

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


